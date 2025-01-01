И верить в любовь: Sasha Nordic

Музыка со смыслом: Концертный тур Sasha Nordic

Героиня песен Sasha Nordic — это чувственная, откровенная и хрупкая, но в то же время сильная и самодостаточная женщина. Она олицетворяет современный мир и остается честной в любых своих проявлениях: от лирической задумчивости до эмоциональных всплесков. Если для вас важна музыка со смыслом, авторская программа певицы обязательно затронет каждую струну вашей души.

Концертный тур «И верить в любовь»

Концертный тур Sasha Nordic под названием «И верить в любовь» стартует в январе в Калининграде и охватит семь городов, включая Новосибирск. Это уникальная возможность услышать как уже известные многим песни, так и новые, ещё не опубликованные композиции.

Специальные моменты

Также в программе концерта будет представлен отрывок из рок-мюзикла «#Кошки_мышки: игра для взрослых», в создании которого певица принимала активное участие. Интересно, что саундтрек к мюзиклу «Где-то в параллельной вселенной» стал самым прослушиваемым треком Sasha Nordic на сегодняшний день.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций вместе с Sasha Nordic — этот концерт станет настоящим подарком для всех ценителей глубокого и искреннего искусства.