Спектакль И вас с наступающим...

И вас с наступающим...
Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Сергей Гармаш и Игорь Скляр: случайная встреча под Новый год

Сергей Гармаш и Игорь Скляр приглашают вас в увлекательное путешествие в мир театра с их новой постановкой, которая, несмотря на новогоднюю тематику, удивляет своей актуальностью в любое время года. Эта история рассказывает о случайной встрече двух однокурсников на лестничной площадке в последний час уходящего года.

Два разных мира

Главные герои спектакля — два абсолютно противоположных человека. Один из них, успешный шоумен, символизирует блеск и успех. Он стал героем глянцевых журналов, и на него завидовали все однокурсники. Второй же, одетый в костюм Деда Мороза, представляет собой образ артиста-неудачника, не способного скрыть свои жизненные неудачи за маской праздника.

Неожиданные повороты

Несмотря на то, что оба персонажа когда-то учились вместе, их симпатии никогда не были взаимными. Встреча на лестничной площадке могла бы закончиться по-разному: холодным кивком, конфликтом или даже дракой. Но вместо этого зрителей ждет неожиданное развитие событий и новогодний фейерверк эмоций.

Спектакль, который стоит увидеть

Постановка обещает не только развлечь, но и заставить задуматься о том, как наши пути пересекаются и какие чувства мы испытываем по отношению к окружающим. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о встрече, которая может изменить всё.

Не забудьте приобрести билеты и стать частью этой удивительной новогодней истории!

Режиссер
Родион Овчинников
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Игорь Скляр
Игорь Скляр

Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽

Фотографии

И вас с наступающим... И вас с наступающим... И вас с наступающим... И вас с наступающим...

