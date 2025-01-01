Спектакль И снова здрасьте!

Увлекательный проект от "Оперной Кухни"

Представляем Вашему вниманию новый увеселительный и горячительный проект от "Оперной Кухни" в уютном музыкальном салоне "Классика без границ". Это серия представлений с фуршетом под названием "И снова здрасьте!", вдохновленная легендарным "Кабачком 12 стульев".

Что вас ожидает?

В программе вас ждут выступления молодых и талантливых артистов, которые исполнят любимые классические и эстрадные хиты. Как всегда, на "Оперной Кухне" мы готовим все представления вместе со зрителями, что делает атмосферу особенной и интерактивной.

Сюрпризы и фуршет

Не обойдется без сюрпризов и розыгрышей во время представления. Вас ждет бокал игристого, который добавит изюминку к вечеру. "И снова здрасьте!" в Белые ночи — это не просто спектакль, а целое событие с легким фуршетом и множеством приятных неожиданностей для зрителей.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой театра и отличной музыкой. Приходите и станьте частью этого уникального проекта!