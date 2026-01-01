Спектакль И снова будет весна!

Спектакль-посвящение Любови Орловой в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии пройдет уникальный спектакль-посвящение талантливой актрисе и певице Любови Орловой. Это музыкальная постановка, которая порадует зрителей, любящих советский кинематограф.

Исполнители и творческая команда

Олеся Судзиловская

Павел Иванов, баритон

Максим Пурыжинский, фортепиано

Новосибирский академический симфонический оркестр

Дирижер — Ксения Жарко

Драматурги и режиссеры — Олеся Судзиловская, Петр Борисенко

Автор идеи — Мария Соколова

Педагог по вокалу — Нина Савицкая

Хореограф — Егор Дружинин

Художник по костюмам — Никита Вершинин

Художник по гриму — Эльдар Адраев

Звукорежиссер — Михаил Никитин

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и насладиться музыкой и талантом исполнителей. Спектакль станет идеальным выбором для вечернего отдыха и дарит незабываемые эмоции!