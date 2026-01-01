Спектакль И снова будет весна!

Спектакль-посвящение Любови Орловой в Новосибирской филармонии
В Новосибирской филармонии пройдет уникальный спектакль-посвящение талантливой актрисе и певице Любови Орловой. Это музыкальная постановка, которая порадует зрителей, любящих советский кинематограф.
Исполнители и творческая команда
- Олеся Судзиловская
- Павел Иванов, баритон
- Максим Пурыжинский, фортепиано
- Новосибирский академический симфонический оркестр
- Дирижер — Ксения Жарко
- Драматурги и режиссеры — Олеся Судзиловская, Петр Борисенко
- Автор идеи — Мария Соколова
- Педагог по вокалу — Нина Савицкая
- Хореограф — Егор Дружинин
- Художник по костюмам — Никита Вершинин
- Художник по гриму — Эльдар Адраев
- Звукорежиссер — Михаил Никитин
Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и насладиться музыкой и талантом исполнителей. Спектакль станет идеальным выбором для вечернего отдыха и дарит незабываемые эмоции!