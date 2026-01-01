Оповещения от Киноафиши
И снова будет весна!
Киноафиша И снова будет весна!

Спектакль И снова будет весна!

6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль-посвящение Любови Орловой в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии пройдет уникальный спектакль-посвящение талантливой актрисе и певице Любови Орловой. Это музыкальная постановка, которая порадует зрителей, любящих советский кинематограф.

Исполнители и творческая команда

  • Олеся Судзиловская
  • Павел Иванов, баритон
  • Максим Пурыжинский, фортепиано
  • Новосибирский академический симфонический оркестр
  • Дирижер — Ксения Жарко
  • Драматурги и режиссеры — Олеся Судзиловская, Петр Борисенко
  • Автор идеи — Мария Соколова
  • Педагог по вокалу — Нина Савицкая
  • Хореограф — Егор Дружинин
  • Художник по костюмам — Никита Вершинин
  • Художник по гриму — Эльдар Адраев
  • Звукорежиссер — Михаил Никитин

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и насладиться музыкой и талантом исполнителей. Спектакль станет идеальным выбором для вечернего отдыха и дарит незабываемые эмоции!

