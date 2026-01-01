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I Smile When You Smile
Киноафиша I Smile When You Smile

Спектакль I Smile When You Smile

12+
Режиссер Ксения Семенова
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Пластический спектакль «I Smile When You Smile»

Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль «I Smile When You Smile», который погрузит зрителей в глубокие дебри человеческой души. Это творение хореографа Ксении Семеновой, в котором музыка Романа Степанова создает волшебную атмосферу, а танцовщицы Екатерина Березина и Ксения Семенова воплотят на сцене внутренние конфликты человека.

Создатели спектакля

  • Хореограф: Ксения Семенова
  • Музыка: Роман Степанов
  • Танцовщицы: Екатерина Березина и Ксения Семенова
  • Актриса: Даяна Загорская
  • Художница по свету: Ксения Котенева
  • Анимация: Надя Гольдман
  • Костюмы: Дима Магний
  • Коллажи: Ксения Малич

Тематика и концепция

Спектакль предлагает зрителю стать свидетелем внутренней борьбы, где два голоса ведут свою войну. Нужно ли подружиться с этими голосами или же лучше игнорировать их? Как отмечает хореограф Ксения Семенова: «Мы предлагаем вам посмотреть инструкцию по взаимодействию с внутренними монстрами: как находить с ними общий язык, как обуздать их, как сохранить рассудок».

Спектакль исследует взаимосвязь света и тьмы, добра и зла, инь и янь, демонстрируя, что каждая сторона имеет право на существование. Яркие образы и пластика создают уникальный визуальный ряд, который заставляет задуматься о вечных противоречиях человеческой природы.

Зачем смотреть?

«I Smile When You Smile» — это не просто спектакль, это путешествие в мир, где архетипы и тени переплетаются. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как можно сосуществовать с внутренними монстрами и при этом оставаться на плаву. Наверняка, этот спектакль оставит след в вашем сердце и сознании.

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