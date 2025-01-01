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И смех, и грех, или Любовь наизнанку
Киноафиша И смех, и грех, или Любовь наизнанку

Спектакль И смех, и грех, или Любовь наизнанку

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание спектакля:

Спектакль «И смех, и грех, или Любовь наизнанку» погружает зрителей в атмосферу сатирических пьес Аркадия Аверченко, которые сто лет назад были известны как "скэтчи". Эти короткие пьесы неизменно вызывали смех и восторг у публики, и, вероятно, не оставят равнодушными и современных зрителей.

Сюжет:

«Дом Актера» представляет яркий калейдоскоп историй о любви, или, возможно, лишь о заигрывании в любовь. На сцене разворачиваются события по мотивам таких шедевров Аверченко, как «Сердце молодой девушки», «Самоубийца» и «Конец любви». В центре внимания — барышни и молодые щеголи, принимающие за истинное чувство то, что едва ли можно назвать любовью. Зрители увидят, как герои попадают в комичные и порой абсурдные ситуации, пытаясь разобраться в своих чувствах.

Чем интересен спектакль:

Искрометный юмор и остроумие Аркадия Аверченко, дополненные талантом и харизмой актеров, создают на сцене удивительное театральное действо. Этот спектакль — настоящий подарок для тех, кто ценит хорошую сатиру и театр с глубоким смыслом.

 

Режиссер
Галина Наумова
В ролях
Алексей Кучинский
Юлия Сорокина
Ольга Кандазис
Владимир Алексейцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку И смех, и грех, или Любовь наизнанку

В ближайшие дни

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