И слово в музыку вернись: Елена Фролова

Музыка и поэзия: концертная программа Елены Фроловой

В концертной программе Елены Фроловой примет участие Михаил Оленченко — один из лучших гитаристов России, известный композитор, аранжировщик и импровизатор. Его неповторимая романтическая манера исполнения обещает создать незабываемую атмосферу в зале.

Стихотворение Осипа Мандельштама

Названием программы стала строчка из стихотворения Осипа Мандельштама «Silentium»:

Она еще не родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. Спокойно дышат моря груди, Но, как безумный, светел день, И пены бледная сирень В черно-лазоревом сосуде. Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись, И сердце сердца устыдись, С первоосновой жизни слито! 1910 г.

Концертная программа обещает не только музыкальные впечатления, но и глубину поэтической мысли. Не упустите возможность насладиться искусством, которое объединяет музыку и слово в единое целое!