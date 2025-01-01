Меню
И слово в музыку вернись: Елена Фролова
И слово в музыку вернись: Елена Фролова

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыка и поэзия: концертная программа Елены Фроловой

В концертной программе Елены Фроловой примет участие Михаил Оленченко — один из лучших гитаристов России, известный композитор, аранжировщик и импровизатор. Его неповторимая романтическая манера исполнения обещает создать незабываемую атмосферу в зале.

Стихотворение Осипа Мандельштама

Названием программы стала строчка из стихотворения Осипа Мандельштама «Silentium»:

Она еще не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день,

И пены бледная сирень

В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И слово в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

1910 г.

Концертная программа обещает не только музыкальные впечатления, но и глубину поэтической мысли. Не упустите возможность насладиться искусством, которое объединяет музыку и слово в единое целое!

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1100 ₽

