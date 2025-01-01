И слово в музыку вернись: Елена Фролова

В концертной программе Елены Фроловой примет участие Михаил Оленченко — один из лучших гитаристов России, известный композитор, аранжировщик и импровизатор. Его неповторимая романтическая манера исполнения обещает создать незабываемую атмосферу в зале.
Названием программы стала строчка из стихотворения Осипа Мандельштама «Silentium»:
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
1910 г.
Концертная программа обещает не только музыкальные впечатления, но и глубину поэтической мысли. Не упустите возможность насладиться искусством, которое объединяет музыку и слово в единое целое!