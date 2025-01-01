И слово в музыку вернись: Елена Фролова

Концертная программа Елены Фроловой с Михаилом Оленченко

В уникальной концертной программе Елены Фроловой примет участие Михаил Оленченко — один из лучших гитаристов России. Он известен как талантливый композитор, аранжировщик, а также мастер импровизации и романтик в чистом виде.

Название программы

Специальной темой программы стала строчка из стихотворения Осипа Мандельштама Silentium:

Она еще не родилась,

Она и музыка, и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

В этом произведении Мандельштам описывает связь между музыкой и словом, что прекрасно отражает замысел данной программы. Или как замечено в других строках:

Останься пеной, Афродита,

И слово в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

Интересные факты

Стихотворение Silentium было написано в 1910 году и до сих пор остается одним из самых известных произведений поэта. Оно подчеркивает важность музыки в жизни и ее способность передавать эмоции без слов.

Не упустите возможность насладиться мастерством Михаила Оленченко и погрузиться в творческую атмосферу, где слово и музыка сливаются воедино!