И. Штраус. Semi-stage по страницам оперетты «Летучая мышь»
И. Штраус. Semi-stage по страницам оперетты «Летучая мышь»

О концерте/спектакле

Концерт "Летучая мышь": Оперетта И. Штрауса в исполнении лучших исполнителей

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и музыки — концерт "Летучая мышь". Это полу-сценическая интерпретация знаменитой оперетты Иоганна Штрауса, которая состоится в Концертном зале в здании Екатерининского собрания.

Узнайте об истории оперетты

“Летучая мышь” была написана в 1874 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру. Работы Штрауса сочетает легкость, мелодичность и непревзойденный юмор, что делает каждое исполнение настоящим праздником для любителей музыки. В этом концерте вы сможете оценить все нюансы шедевра, освежив свое восприятие знакомых мелодий.

Что вас ждет на концерте

В программе представлены самые знаменитые арии и дуэты из оперетты, которые будут исполнены мастерскими голосами талантливых солистов. Также в концерте принимают участие ансамбли, которые дополнят музыкальную палитру живыми инструментами и красочными аранжировками.

Почему стоит посетить

Концерт не только подарит вам удовольствие от великолепной музыки, но и погрузит в атмосферу венского балла XIX века. Вы сможете насладиться изысканными костюмами и хореографическими номерами, которые придадут событию особую нотку праздничности.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и насладиться волшебством оперетты Иоганна Штрауса!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 700 ₽

