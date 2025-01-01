«И пробил час...» - военно-патриотический драматический спектакль в Театре им. Булгакова

Спектакль «И пробил час...» погружает зрителей в сложные судьбы женщин и детей во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в одном из хуторов, захваченных немцами, где мать и дочь с младенцем на руках собираются покинуть родной дом и уйти в партизанский отряд вместе с другими женщинами и детьми.

Сложности выбора

Героям предстоит преодолеть множество испытаний ради жизни, будущего и детей, которые словно «огоньки на ветру». Зрители увидят образы напуганных, но не сломленных войной женщин, что делают этот спектакль особенно трогательным и запоминающимся.

По мотивам пьесы

Спектакль основан на пьесе Тамары Макарской «Огоньки на ветру». Режиссером постановки выступила Ольга Чиняева, которая привнесла в спектакль особую глубину и эмоциональность.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры:

Вера - Анна Кузина

- Анна Кузина Анна Михайловна - Анастасия Беляничева

- Анастасия Беляничева Люба - Марина Григорьева

- Марина Григорьева Маша - Светлана Крупнова

- Светлана Крупнова Тоня - Наталья Чертополохова

- Наталья Чертополохова Немец - Александр Берлин

- Александр Берлин Коська - Сергей Горбачев

- Сергей Горбачев Иван Семеныч - Евгений Васкевич

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя в зале!