Спектакль «И пробил час...» погружает зрителей в сложные судьбы женщин и детей во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в одном из хуторов, захваченных немцами, где мать и дочь с младенцем на руках собираются покинуть родной дом и уйти в партизанский отряд вместе с другими женщинами и детьми.
Героям предстоит преодолеть множество испытаний ради жизни, будущего и детей, которые словно «огоньки на ветру». Зрители увидят образы напуганных, но не сломленных войной женщин, что делают этот спектакль особенно трогательным и запоминающимся.
Спектакль основан на пьесе Тамары Макарской «Огоньки на ветру». Режиссером постановки выступила Ольга Чиняева, которая привнесла в спектакль особую глубину и эмоциональность.
В спектакле задействованы талантливые актеры:
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя в зале!