И падал волшебно снег...
Киноафиша И падал волшебно снег...

Спектакль И падал волшебно снег...

Продолжительность 1 час

О спектакле

Новогодний спектакль «И падал волшебно снег...» в Алматы

Волшебство уже начинается! Приглашаем вас на самое невероятное новогоднее представление. В этом ярком и искрящемся зимнем спектакле Баба-Яга решает стать принцессой. Однако её коварное волшебство переворачивает праздник вверх дном, создавая калейдоскоп чудес, смеха и неожиданных превращений!

Сюжет и персонажи

Эта волшебная история полна интриг: чем же обернётся превращение Бабы-Яги? Сможет ли добро одержать победу? Каждый зритель станет свидетелем захватывающих приключений мальчика Вани и Деда Мороза. Загадочные события на сцене не оставят никого равнодушным!

Веселье после спектакля

Но на этом волшебство не заканчивается! После спектакля Дед Мороз и Снегурочка подарят зрителям настоящее новогоднее веселье. Вас ждут песни, загадки и увлекательные конкурсы, которые запомнятся на весь год!

Приобрести билеты

Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью новогоднего волшебства!

Помните: нельзя всё время спешить. Найдите минутку остановиться и послушать, как магически падает снег.

Купить билет на спектакль И падал волшебно снег...

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
23 декабря вторник
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
24 декабря среда
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
25 декабря четверг
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
26 декабря пятница
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
27 декабря суббота
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
29 декабря понедельник
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
30 декабря вторник
10:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
12:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
15:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
2 января пятница
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
3 января суббота
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
5 января понедельник
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
6 января вторник
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
7 января среда
11:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽
13:30
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2500 ₽

