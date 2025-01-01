Новогодний спектакль «И падал волшебно снег...» в Алматы

Волшебство уже начинается! Приглашаем вас на самое невероятное новогоднее представление. В этом ярком и искрящемся зимнем спектакле Баба-Яга решает стать принцессой. Однако её коварное волшебство переворачивает праздник вверх дном, создавая калейдоскоп чудес, смеха и неожиданных превращений!

Сюжет и персонажи

Эта волшебная история полна интриг: чем же обернётся превращение Бабы-Яги? Сможет ли добро одержать победу? Каждый зритель станет свидетелем захватывающих приключений мальчика Вани и Деда Мороза. Загадочные события на сцене не оставят никого равнодушным!

Веселье после спектакля

Но на этом волшебство не заканчивается! После спектакля Дед Мороз и Снегурочка подарят зрителям настоящее новогоднее веселье. Вас ждут песни, загадки и увлекательные конкурсы, которые запомнятся на весь год!

Приобрести билеты

Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью новогоднего волшебства!

Помните: нельзя всё время спешить. Найдите минутку остановиться и послушать, как магически падает снег.