И о любви, и о судьбе. ГОНИ РТ, Максим Павлов, Татьяна Семушина
6+
Продолжительность 135 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Татьяны Семушиной и Максима Павлова в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором выступят известные исполнители Татьяна Семушина и Максим Павлов. Это событие станет настоящим праздником для любителей народной музыки и авторских песен.

Татьяна Семушина

Татьяна Семушина представляет собой лауреата всероссийских и международных конкурсов и является солисткой Москонцерта. Её выступления наполнены глубоким эмоциональным содержанием и искренностью, что завоевывают сердца слушателей.

Максим Павлов

Максим Павлов — обладатель Гран-при множества международных конкурсов и уникальный исполнитель народных и авторских песен. Его глубокий, проникающий в сердце голос способен перенести слушателей в светлый и добрый мир музыки. Максим имеет опыт выступлений не только в России, но и за границей: его голос слышали в Германии, Бельгии, Голландии, Сербии, Турции и других странах.

Государственный оркестр народных инструментов республики Татарстан

Концерт будет сопровождаться выступлением Государственного оркестра народных инструментов республики Татарстан под руководством народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова. В программе концерта прозвучат русские и белорусские композиции, а также песни современных авторов.

Не упустите возможность увидеть это уникальное событие и насладиться великолепной музыкой талантливых исполнителей!

Апрель
2 апреля четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

