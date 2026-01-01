Спектакль И никого не стало (Самарский театр им. М. Горького)

Триллер по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Гастроли Самарского театра им. Горького в Казани

В Театре им. М. Горького и ТГАТ им. Г. Камала пройдет спектакль по знаменитому роману Агаты Кристи. Режиссёр Миша Лебедев, известный своими увлекательными постановками, приглашает зрителей в захватывающий мир триллера о десяти незнакомцах, оказавшихся на необитаемом острове.

Сюжет спектакля полон тайн, подозрений и страхов. Каждый персонаж сталкивается с гнетущей атмосферой, где на грани жизни и смерти принимает решения, о которых мало кто догадывается. Спектакль обязательно привлечет внимание любителей детективов и поклонников творчества Агаты Кристи.

Мировое признание Агаты Кристи

Произведения Агаты Кристи занимают достойное место в литературном наследии: они являются одним из самых публикуемых за всю историю, уступая лишь Библии и произведениям Шекспира. «Десять негритят» считается одним из шедевров жанра, в котором мастерство Кристи раскрывается в полной мере.

Мнение режиссёра

Режиссёр Миша Лебедев отмечает: «Агата Кристи – классик жанра. «Десять негритят» – великий, один из лучших детективных сюжетов. Что может произойти с десятью абсолютно незнакомыми людьми, оказавшимися запертыми на острове? Тайны, подозрения, животный страх и встреча со смертью – всё предстоит пройти героям этой истории. А в итоге… Добро пожаловать в таинственный и манящий мир Агаты Кристи!»

Внимание зрителей

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены демонстрации и курения табачных изделий. Подготовьтесь к первоклассному театральному опыту, который не оставит вас равнодушными!