Спектакль - детектив в театре «Балтийский дом»

Если за расследование берётся женщина, будьте уверены — правда будет найдена! В центре сюжета — секретарша Алиса Постик, которая становится свидетелем загадочного преступления. Поздно вечером она видит своего начальника, мэтра Роше, с ножом в спине. Однако, вызвав полицию, Алиса сталкивается с загадочной ситуацией: тело исчезает, а сам мэтр Роше вдруг оказывается живым и невредимым.

Сослуживцы уверены, что Алисе всё это только показалось, но героиня решает доказать, что её видение — не плод воображения. Так начинается увлекательное расследование, полное неожиданных поворотов и комических ситуаций.

Исторический контекст

Пьеса Робера Тома, по которой поставлен спектакль, уже была экранизирована в 1982 году Аллой Суриковой в фильме «Ищите женщину». Эта кинокартина с участием звёзд советского кино, таких как Леонид Куравлёв, Сергей Юрский, Елена Соловей, Александр Абдулов и другие, стала настоящим хитом. Фильм мгновенно обрел популярность и разошёлся на цитаты, став одной из любимых комедий советских зрителей.

О постановке

Спектакль «И никаких но!...» — это не только детективная история с множеством подозреваемых, но и комедия, наполненная тонким юмором и житейской мудростью. Здесь есть всё: интрига, смех и даже нотки романтики. Ведь инспектор Анри, который ведет расследование, оказывается старым другом Алисы, и их встреча вызывает воспоминания о прошлом.

Эта постановка — особенный подарок к юбилею актрисы Натальи Парашкиной, которая давно стала любимицей публики. Вместе с ней на сцену выйдут ведущие актёры «Балтийского дома», которые своими талантами оживят эту запутанную и захватывающую историю.

«И никаких но!...» — спектакль, который понравится всем: любителям детективов, ценителям комедий и тем, кто верит в магию кино и театра. Это отличная возможность провести вечер в компании ярких персонажей и насладиться игрой талантливых артистов.