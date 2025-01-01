Спектакль И мы смеемся

Меню
Постановка
Театр Поколений 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

Спектакль-расследование о травле и её последствиях

Театр Поколений представляет зрителям захватывающий спектакль, который поднимает важные социальные темы, такие как травля и её трагические последствия. Эта постановка — не просто рассказ о страданиях персонажей, а настоящая драма, превращенная в спектакль-расследование.

Смех сквозь слёзы

Несмотря на мрачную тематику, зрители смогут не раз улыбнуться и даже рассмеяться во время просмотра. Режиссёр Тимур Салихов искусно сочетает разные жанры: от сатиры и символизма до трагедии. Важно отметить, что история заканчивается убийством и самоубийством, что добавляет глубины и серьезности в общую картину.

Карикатурные герои

Одной из особенностей спектакля является подход к изображению персонажей. Актёры не играют «психологически» или натуралистично; их герои скорее карикатурны и условны. Этот прием помогает зрителям воспринимать историю на интеллектуальном уровне, не позволяя слишком эмоционально вовлекаться в судьбы персонажей.

Гуманизм и толерантность

Тимур Салихов говорит: «Хочется надеяться, что эта гуманистическая пьеса спровоцирует терпимость к ближнему». Такой посыл актуален в наше время, когда вопросы о человечности и понимании становятся особенно важными.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая оставит след в вашем сердце и разуме!

Режиссер
Тимур Салихов
В ролях
Наталья Пономарева
Алексей Чуев
Даниил Акимкин
Игорь Бойко
Илья Павлов

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 1300 ₽

И мы смеемся И мы смеемся И мы смеемся И мы смеемся

