Спектакль И мы идем

Экзистенциальные вопросы зверей в новом спектакле

Кто заточил сурка в отражении подвального окошка? Куда идут лемминги, не боясь ни обрыва, ни острых камней? Можно ли доверять кукурузе? Это лишь малая часть вопросов, которые задают себе звери в новом театральном произведении. Для нас эти вопросы могут казаться простыми и наивными, но для них — это философские и экзистенциальные размышления о жизни и смерти.

Как показывает практика, такие вопросы порой заставляют нас тоже задуматься: а действительно ли мы задаем себе достаточно вопросов? Словом, спектакль поднимает важные темы, которые могут резонировать с каждым из нас.

Информация о спектакле

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет, что говорит о глубоком содержании и затрагиваемых темах. В постановке принимают участие талантливые актеры: Максим Амоль, Александра Руденко, Сергей Переславцев и Евгения Заварзина. Режиссура принадлежит Анастасии Савченковой, что обещает увлекательное и интригующее театральное действие.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где природа и философия сплетаются в один клубок вопросов, на которые, возможно, нет однозначного ответа.