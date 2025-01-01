Меню
И много-много радости...
Билеты от 2500₽
Киноафиша И много-много радости...

Спектакль И много-много радости...

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Неожиданное новогоднее приключение

В спектакле «Однажды в студеную зимнюю пору» юные актеры воплотят на сцене волшебную историю о Деде Морозе и Снегурочке, которые заблудились в зимнем лесу. Эта история разворачивается на фоне новогодних праздников, когда мечты и ожидания начинают сбываться неожиданным образом.

Место действия

Действие происходит на турбазе «Чайка», куда спешат друзья детства и школьные подруги, чтобы весело отметить Новый год в уютной компании. У каждого есть свои тайны и надежды, а среди них таится магия новогодней ночи.

Неожиданные повороты

В новогоднюю ночь происходят самые невероятные и запланированные вещи. Все герои столкнутся с неожиданными встречами, бурными выяснениями отношений, а также воспоминаниями о прошлом и откровениями, которые навсегда изменят их жизни. Не упустите возможность стать свидетелем этого волшебства!

Почему стоит посетить спектакль

Спектакль обещает стать душевным и трогательным путешествием в мир детских эмоций и настоящих человеческих чувств. Он подойдет как взрослым, так и детям, ведь здесь каждый сможет найти что-то близкое и знакомое. Погрузитесь в атмосферу праздника и исполнения желаний вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и готовность к приключениям!

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Алексей Матошин
Любовь Ярлыкова
Максим Лакомкин
Ольга Авилова
Андрей Санников

Декабрь
31 декабря среда
17:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 2500 ₽

