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I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова
Киноафиша I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова

I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтика джаза в Петербурге

Проведите День всех влюблённых в одном из самых роскошных особняков Петербурга! Уникальный праздничный концерт при 1000 свечей подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу романтики.

Шедевры джаза XX века

В программе концерта прозвучат легендарные произведения Джорджа Гершвина, Фрэнка Синатры, Гленна Миллера, Рэя Чарльза и других знаменитых музыкантов. Исполнение блестящего трио Espressivo добавит особый шарм каждой мелодии.

Очарование Бронзового зала

Концерт пройдет в ослепительно красивом Бронзовом зале, который современники по праву называли «чудом света». Гобелены, мрамор, золото и море свечей создадут неповторимую атмосферу императорского Петербурга, усиливая впечатления от праздничного вечера.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести вечер в окружении великолепия и музыки, которая пробуждает чувства. Это событие станет идеальным подарком для вас и ваших любимых.

Приходите и погрузитесь в мир джаза и романтики!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2000 ₽

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