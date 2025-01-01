I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова

Романтика джаза в Петербурге

Проведите День всех влюблённых в одном из самых роскошных особняков Петербурга! Уникальный праздничный концерт при 1000 свечей подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу романтики.

Шедевры джаза XX века

В программе концерта прозвучат легендарные произведения Джорджа Гершвина, Фрэнка Синатры, Гленна Миллера, Рэя Чарльза и других знаменитых музыкантов. Исполнение блестящего трио Espressivo добавит особый шарм каждой мелодии.

Очарование Бронзового зала

Концерт пройдет в ослепительно красивом Бронзовом зале, который современники по праву называли «чудом света». Гобелены, мрамор, золото и море свечей создадут неповторимую атмосферу императорского Петербурга, усиливая впечатления от праздничного вечера.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести вечер в окружении великолепия и музыки, которая пробуждает чувства. Это событие станет идеальным подарком для вас и ваших любимых.

Приходите и погрузитесь в мир джаза и романтики!