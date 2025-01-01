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I'll be Band
Билеты от 1000₽
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I'll be Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Katie. B. Good!

Заряжаемся классным настроением вместе с группой Katie. B. Good! Эти харизматичные музыканты подарят вам вечер, наполненный энергией и хорошим юмором.

О группе

Коллектив исполняет как любимые хиты зарубежного рока и рок-н-ролла, так и свои авторские песни. В их репертуаре можно найти как классические композиции, так и свежие мелодии, которые обязательно запомнятся вам.

Музыканты

  • Екатерина Гуд - вокал, гитара
  • Иван Гайтров - гитара, бэк-вокал
  • Василий Рогожин - бас-гитара
  • Андрей Миранов - барабаны

Неповторимая атмосфера живой музыки

Приходите и погрузитесь в уникальную атмосферу живого исполнения! Это отличная возможность насладиться качественной музыкой и провести вечер в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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