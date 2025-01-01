I'll be Band

Музыкальный вечер с Katie. B. Good!

Заряжаемся классным настроением вместе с группой Katie. B. Good! Эти харизматичные музыканты подарят вам вечер, наполненный энергией и хорошим юмором.

О группе

Коллектив исполняет как любимые хиты зарубежного рока и рок-н-ролла, так и свои авторские песни. В их репертуаре можно найти как классические композиции, так и свежие мелодии, которые обязательно запомнятся вам.

Музыканты

Екатерина Гуд - вокал, гитара

- вокал, гитара Иван Гайтров - гитара, бэк-вокал

- гитара, бэк-вокал Василий Рогожин - бас-гитара

- бас-гитара Андрей Миранов - барабаны

Неповторимая атмосфера живой музыки

Приходите и погрузитесь в уникальную атмосферу живого исполнения! Это отличная возможность насладиться качественной музыкой и провести вечер в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!