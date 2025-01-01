Меню
I киномузыкальная премия Cinema Jazz Awards
I киномузыкальная премия Cinema Jazz Awards

I киномузыкальная премия Cinema Jazz Awards

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Киномузыкальная премия «Cinema Jazz Awards» в петербургском клубе Игоря Бутмана

«Cinema Jazz Awards» – это уникальная киномузыкальная премия, ставшая визитной карточкой Джаз-клуба Игоря Бутмана. Это событие собирает вместе лучших представителей джазовой сцены и свидетельствует о высоком уровне музыкального искусства.

Номинанты и оригинальные саундтреки

В этом году за звание лучших будут соревноваться четыре джазовых коллектива. Участники представят на суд жюри оригинальные саундтреки к знаменитым шедеврам немого кино. Это не только возможность показать своё творчество, но и дань уважения культовым фильмам, которые уже давно стали частью нашей культурной истории.

Почему стоит посетить

Посещение «Cinema Jazz Awards» – это не только шанс насладиться живой музыкой, но и возможность окунуться в атмосферу неповторимого сочетания музыки и кино. Вы сможете увидеть, как джазовые композиции оживляют классические ленты и делая их современными.

Факты о джазе и немом кино

Интересный факт: немое кино и джаз появились в одно и то же время, и их судьбы неразрывно связаны. Джаз, зародившись в начале XX века, стал важным элементом сопровождающей музыки к фильмам. Многие киношедевры того времени были изначально созданы с оглядкой на джазовые ритмы, что делает «Cinema Jazz Awards» важным событием для ценителей как музыки, так и кино.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет прошлое и presente в уникальные группы артистов, создающих оригинальные звуковые миры.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

