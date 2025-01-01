Спектакль И дольше века длится день

По одноименному роману Чингиза Айтматова

Приглашаем вас на впечатляющий спектакль, созданный по одноименному роману великого киргизского писателя Чингиза Айтматова. В его основе лежит судьба семьи, оказавшейся в 1953 году в маленьком станционном поселке среди бескрайних просторов казахской степи.

История в куклах и актерском исполнении

Пронзительную историю, наполненную глубокими чувствами, рассказывают всего четыре артиста и девять кукол. Эти маленькие игрушечные персонажи стремятся отразить всю безграничность жизни и Вселенной — от верблюда, бредущего вдоль железнодорожного полотна, до запуска ракет к другим галактикам.

Уникальный контекст

Спектакль проходит в Музее истории ГУЛАГа, где на сцене используются настоящие музейные экспонаты. Каждая деталь, будь то арестантская миска, шахтерский фонарь с урановых рудников Чукотки или кусок колючей проволоки, рассказывает о жизни реальных людей, переживших тяжелые испытания.

Не упустите возможность

«Прощай, ГУЛАГ» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в историю, которое заставляет задуматься о человеческой судьбе и силах, способных ее изменить. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!