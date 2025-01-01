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И дольше века длится день
Билеты от 2500₽
Киноафиша И дольше века длится день

Спектакль И дольше века длится день

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

По одноименному роману Чингиза Айтматова

Приглашаем вас на впечатляющий спектакль, созданный по одноименному роману великого киргизского писателя Чингиза Айтматова. В его основе лежит судьба семьи, оказавшейся в 1953 году в маленьком станционном поселке среди бескрайних просторов казахской степи.

История в куклах и актерском исполнении

Пронзительную историю, наполненную глубокими чувствами, рассказывают всего четыре артиста и девять кукол. Эти маленькие игрушечные персонажи стремятся отразить всю безграничность жизни и Вселенной — от верблюда, бредущего вдоль железнодорожного полотна, до запуска ракет к другим галактикам.

Уникальный контекст

Спектакль проходит в Музее истории ГУЛАГа, где на сцене используются настоящие музейные экспонаты. Каждая деталь, будь то арестантская миска, шахтерский фонарь с урановых рудников Чукотки или кусок колючей проволоки, рассказывает о жизни реальных людей, переживших тяжелые испытания.

Не упустите возможность

«Прощай, ГУЛАГ» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в историю, которое заставляет задуматься о человеческой судьбе и силах, способных ее изменить. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Антон Калипанов
В ролях
Евгений Козлов
Ирина Латушко
Вячеслав Ямбор
Татьяна Саруханова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
16:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽

Фотографии

И дольше века длится день И дольше века длится день И дольше века длится день И дольше века длится день И дольше века длится день И дольше века длится день

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