Спектакль-притча «И. А. Бунин. В Москве» в ЦДР на Беговой

Приглашаем вас на уникальный спектакль-притчу «И.А. Бунин. В Москве», который сочетает в себе элементы танца и театра. Это произведение погружает зрителей в мир тонких чувств и искренних переживаний, создавая атмосферу, наполненную музыкальной магией.

Музыкальное сопровождение

Спектакль звучит под музыку великих композиторов: Сибелиуса, Шопена, Бетховена, Рахманинова, Оффенбаха, Равеля и Массне. Каждая нота подчеркивает атмосферу произведения, создавая гармонию между движением и звуком.

Сюжет и вдохновение

Постановка основана на рассказах Ивана Бунина: «Ида», «В одной знакомой улице» и «Чистый понедельник». В ней исследуется тема любви — той самой, которая меняет всё вокруг. Это воздушное и почти невесомое повествование о несказанном, о том, что мы порой не замечаем в повседневной жизни. Зрители смогут ощутить запах любимых волос, услышать звуки городской жизни и насладиться волшебством воспоминаний.

Участие в проекте «ЦДР. Старт»

Спектакль «И.А. Бунин. В Москве» стал частью проекта «ЦДР. Старт», который предоставляет молодым актерам возможность реализовать свои творческие идеи. Сезон 2017/2018 стал знаковым для площадки на Беговой, открывшей двери для экспериментов и профессионального роста выпускников театральных вузов.

Команда постановки

В спектакле задействованы выпускники Театрального института им. Бориса Щукина. Художественный руководитель курса — К.А. Пирогов, который готовит новых талантливых актеров к профессиональной деятельности. Премьера спектакля состоялась 14 октября 2023 года на сцене учебного театра института.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и насладиться красотой искусства в его самых тонких проявлениях!