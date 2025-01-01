ХVIII Ежегодный музыкальный фестиваль Живой!

Театральное событие лета: XVIII Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!»

Приглашаем вас на XVIII Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!», который пройдет 23-24 августа в живописном уголке на Зеленой сцене по адресу Рощинская, 38. Начало каждого дня в 13:00.

Два дня, две сцены и множество эмоций

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей театрального искусства и музыки. В этом году на двух сценах выступят более 40 артистов, представляющих самые различные жанры. Вы сможете насладиться выступлениями как известных, так и молодых исполнителей, которые подарят вам неповторимые впечатления.

Что вас ждет?

Живые выступления талантливых музыкантов и театральных коллективов.

Интерактивные мастер-классы и встречи с артистами.

Уникальная атмосфера творчества и вдохновения.

Не упустите шанс!

Фестиваль «ЖИВОЙ!» — это не просто событие, а возможность стать частью культурного обмена и насладиться живым искусством в его лучших проявлениях. Приходите с друзьями и семьей, чтобы разделить радость творчества и получить массу положительных эмоций!

Убедитесь, что не пропустите это уникальное событие лета. Ждем вас на XVIII Ежегодном музыкальном фестивале «ЖИВОЙ!»!