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ХVIII Ежегодный музыкальный фестиваль Живой!
Киноафиша ХVIII Ежегодный музыкальный фестиваль Живой!

ХVIII Ежегодный музыкальный фестиваль Живой!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральное событие лета: XVIII Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!»

Приглашаем вас на XVIII Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!», который пройдет 23-24 августа в живописном уголке на Зеленой сцене по адресу Рощинская, 38. Начало каждого дня в 13:00.

Два дня, две сцены и множество эмоций

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей театрального искусства и музыки. В этом году на двух сценах выступят более 40 артистов, представляющих самые различные жанры. Вы сможете насладиться выступлениями как известных, так и молодых исполнителей, которые подарят вам неповторимые впечатления.

Что вас ждет?

  • Живые выступления талантливых музыкантов и театральных коллективов.
  • Интерактивные мастер-классы и встречи с артистами.
  • Уникальная атмосфера творчества и вдохновения.

Не упустите шанс!

Фестиваль «ЖИВОЙ!» — это не просто событие, а возможность стать частью культурного обмена и насладиться живым искусством в его лучших проявлениях. Приходите с друзьями и семьей, чтобы разделить радость творчества и получить массу положительных эмоций!

Убедитесь, что не пропустите это уникальное событие лета. Ждем вас на XVIII Ежегодном музыкальном фестивале «ЖИВОЙ!»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Open-air пространство «Зеленая сцена» Санкт-Петербург, Рощинская, 38
13:00 от 4000 ₽

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