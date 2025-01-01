Меню
Хвала котам, или Приношение почтеннейшей публике
Спектакль Хвала котам, или Приношение почтеннейшей публике

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия о чуде театра в постановке Аси Князевой

«— А кот будет? — Будет!» — так начинается комедийная постановка режиссера Аси Князевой, которая обещает стать настоящим театральным событием. Эта работа независимого творческого объединения «Вахтанговский практикум» исследует удивительный мир театра, его чудеса и трагедии.

О чем спектакль?

«Хвала котам» — это не просто комедия, а глубокая и порой гротескная история о театре как главном действующем лице. Сюжет затрагивает темы боли и надежды, показывая, как театр, несмотря на страдания, продолжает верить в чудеса. Мы увидим, как он «плачет» от переживаний, но при этом сохраняет свою магию и шарм.

Тема и стиль

Постановка наполнена юмором и самоиронией, что делает ее доступной и интересной для зрителей. Ася Князева создает яркий и запоминающийся спектакль, который заставляет зрителя задуматься о роли театра в нашей жизни. Эта работа обещает стать не только развлекательным, но и глубоким опытом для всех, кто любит искусство.

 

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Гоша Шимоненко
Антон Власов
Олег Парменов
Вадим Степанов
Иван Авдеев

Фотографии

Фотографии
