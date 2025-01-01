Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Huzzy B
Киноафиша Huzzy B

Huzzy B

16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+

О концерте

Солировать на сцене: Huzzy B в клубе «Factory 3»

В клубе «Factory 3» состоится сольный концерт Huzzy B. Артист известен своими энергичными и зажигательными выступлениями, которые не оставят равнодушными зрителей.

Энергия и хиты

На концерте гости смогут услышать как новые композиции, так и уже полюбившиеся треки. Huzzy B славится своими хитами в жанре электронной музыки, обращая внимание на мелодии, которые идеально подходят для танцев.

Для любителей динамичных вечеринок

Этот концерт станет настоящим подарком для поклонников любимых жанров и тех, кто ищет новые звуковые ощущения. Сцена «Factory 3» готова принять всех, кто хочет насладиться атмосферой динамичных вечеринок и мощных ритмов.

Купить билет на концерт Huzzy B

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
18:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 999 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
ЗКР, М. Алексеев Аб-т № 10
15 февраля в 15:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Джазовые хиты
12+
Джаз
Джазовые хиты
4 февраля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
6+
Джаз
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
18 апреля в 18:00 Douglas
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше