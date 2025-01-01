Меню
Huzzy B
Билеты от 1099₽
Киноафиша Huzzy B

Huzzy B

16+
Возраст 16+
Билеты от 1099₽

О концерте

Сольный концерт группы Huzzy B в Концертном зале «Arbat 21»

В уютном Концертном зале «Arbat 21» пройдет сольный концерт группы Huzzy B. Этот коллектив уже успел завоевать сердца зрителей своей энергией и оригинальным звучанием.

О группе

Huzzy B – это не просто инди-музыка. Их выступления всегда полны драйва и неповторимой атмосферы. Зрители смогут насладиться как известными хитами группы, так и новыми композициями, которые обязательно удивят поклонников.

Для любителей живого звучания

Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит мощные живые выступления. Уникальность Huzzy B заключается в их способности создать атмосферу, в которой каждый зритель чувствует себя частью музыкального процесса.

Не упустите шанс увидеть этот яркий спектакль музыкального искусства на сцене «Arbat 21». Убедитесь, что вы станете частью этого незабываемого вечера!

Декабрь
29 декабря понедельник
18:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 1099 ₽

