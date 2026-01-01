Хуун-Хуур-Ту

Музыка Тувы: Этно-группа «Саян Бапа» на сцене Зарядья

Этно-группа «Саян Бапа» приглашает зрителей насладиться уникальным музыкальным опытом, придающим новое звучание традициям Тувы. Сравнение их выступлений с расщеплением солнечного света отлично передает суть их творчества. Как отметили журналисты из Union News, «это звучание — свежий воздух диких степей, бурных рек и поющих птиц».

Культурное наследие в музыке

Название группы переводится с тувинского как явление, означающее расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Это символично отражает их музыкальный стиль, где линии голосов при горловом пении становятся лучами звука. Каждый выступлении группы — это возможность прикоснуться к многогранной культуре, соединяющей буддизм и шаманизм.

Традиционные инструменты

В качестве аккомпанемента музыканты используют традиционные тувинские инструменты, такие как:

Игил — тувинский «дедушка» виолончели;

— тувинский «дедушка» виолончели; Дошпулуур — родственник банджо;

— родственник банджо; Хомус — «губная арфа»;

— «губная арфа»; Тунгур — шаманский бубен, предшественник современных ударных инструментов.

Репертуар, полон жемчужин

Репертуар «Саян Бапа» включает в себя прежде всего традиционные тувинские песни. Каждое произведение — это настоящая жемчужина, тщательно отобранная и бережно хранимая, что позволяет зрителям открыть для себя богатство музыкального наследия Тувы.