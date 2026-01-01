Документальный спектакль о татарской деревне

В новой части театральной дилогии под названием «Я не вернусь. Мечты» будут представлены новые сюжеты из обширного документального материала, собранного авторами спектакля. Продолжится начатый разговор о современной татарской деревне и людях, ее населяющих, об их прошлом и настоящем, в котором все еще живы воспоминания о мечтах о счастливом будущем.

Деревня как тема в татарской художественной традиции

С давних пор деревня является неизменной темой художественного исследования татарской литературы, драматургии, театра. У каждой исторической эпохи своя деревня и связанные с ней пласт освещаемых проблем, конфликты и перипетии, герои и антигерои, вопросы и сомнения, однозначные и открытые финалы…

Личный опыт Айдара Заббарова

Айдар Заббаров: «Я, как и многие из моего поколения, проводил каникулы в деревне, где жили мои бабушка и дедушка. И вот однажды, когда бабушки с дедушкой уже не было на свете, а я стал взрослым и приехал в наш деревенский дом, то вдруг в какой-то момент меня осенило: скоро этой деревни не станет, она просто исчезнет. И накатила тогда на меня невыносимая тоска, которая, как у Чехова, «кажется, весь свет залила». И тогда в тот вечер я думал о том, что вот жили люди, строили свое будущее, и здесь кипела жизнь. И раньше здесь было радостно. А теперь — тоска…»

Пандемия как момент осознания

«А во время пандемии и самоизоляции мне прислали на ватсап видео, на котором деревенский дядька играет на гармошке. И снова вдруг вспомнился тот давний вечер, те ощущения, и во мне явно сформировалось желание узнать, а как обстоят дела в наших деревнях сегодня, как живут люди, как складываются человеческие судьбы. Кроме того, я давно хотел поработать в технике вербатим. Исследовать этот путь общения со зрителем, осмысления и театра, и себя.»

Исследования и путешествия по деревням

«Мою идею приняли в театре, и мы с актерами уже в июне отправились по деревням Татарстана в поисках живых, настоящих историй. Мы посетили более 20 малонаселенных «угасающих» деревень и взяли порядка 50-60 интервью. Истории получились очень разные. Нам встречались и люди, которые охотно делились своими историями, и те, кто категорически запретил даже использовать их рассказы. Есть среди них те, кто не тяготится одиночеством, и те, кто оказался в плену обстоятельств и вынужден доживать свой век среди заброшенных домов. Есть среди наших героев люди, которые знают многое о своих корнях и подробно рассказывают о своем роде, истории возникновения села. А все вместе эти истории о прошлом и настоящем татарской деревни рождают очень интересный контекст, который в свою очередь помогает находить ответы на важные вопросы не только сегодняшнего дня, но, возможно, и будущего…»

Использование классической литературы в спектакле

«Мы будем использовать в своем документальном спектакле и тексты художественной литературы. Монологи наших героев иногда будут отражаться в образах классиков. Действие спектакля разворачивается в деревенском клубе, где вечерами собирается пока еще живая деревня… Там будет и гармонь, и песни, и танцы, а, главное, настоящая жизнь людей, еще верящих в лучшее будущее, приближающих его всеми силами.»

Размышления о татарской культуре и будущем

«В нашем спектакле неминуемо прозвучат размышления о татарах, родном языке, о родине, наших корнях, о нашем прошлом, настоящем и будущем… Каким оно будет, если лишить нас татарской деревни — места силы, свободы и жажды жизни?!»

Благодарности

Выражаем благодарность за помощь в организации встреч с деревенскими жителями Раилю Садриеву (Буинск), Ленуру Зайнуллину (Атня), Динару Хуснутдинову, Эндже Сайфутдиновой (Альметьевск), Дине Саттаровой, Лие Котельниковой (Казань).