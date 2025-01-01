Спектакль Хуш, авылым. Хыял / Я не вернусь. Мечты

Спектакль о современной татарской деревне в новом здании Театра Камала

В новой части театральной дилогии под названием Я не вернусь. Мечты зрители увидят новые сюжеты, основанные на документальном материале. Авторы спектакля продолжают разговор о современной татарской деревне и ее жителях, исследуя их прошлое и настоящее, в котором по-прежнему живы мечты о счастливом будущем.

Тема деревни в татарской культуре

С давних пор деревня является значимой темой в татарской литературе, драматургии и театре. Каждая историческая эпоха создает свои образы деревни, а также новые проблемы, конфликты и персонажей. На сцене будут представлены как герои, так и антигерои, каждый из которых задает важные вопросы о жизни.

Признания Айдара Заббарова

Режиссер спектакля Айдар Заббаров делится личной историей: Как и многие из моего поколения, я проводил каникулы в деревне бабушки и дедушки. Однажды, вернувшись в наш дом, я осознал, что вскоре этой деревни не станет. Меня охватило чувство тоски: жизнь когда-то кипела здесь, а теперь осталась лишь память.

Поиск живых историй

Во время пандемии Заббаров получил видео, на котором деревенский музыкант играл на гармошке. Это пробудило в нем интерес узнать о судьбах деревенских жителей и их жизни сегодня. Он решил исследовать эту тему в технике вербатим, что и стало основой для создания спектакля. Команда театра посетила более 20 малонаселенных «угасающих» деревень Татарстана и провела до 60 интервью с местными жителями.

Разнообразие историй

Истории, собранные в ходе исследования, получились очень различными: от людей, охотно делившихся воспоминаниями, до тех, кто не хотел, чтобы их истории были услышаны. Среди респондентов есть и те, кто ценит одиночество, и те, кто оказался в сложных обстоятельствах. Все эти рассказы создают интересный контекст, позволяющий находить ответы на важные вопросы как сегодняшнего дня, так и будущего.

Интерактивный формат и литературные отсылки

В спектакле предусмотрены и отрывки из художественной литературы, что придаст глубину и обогащенность речи героев. Действие разворачивается в деревенском клубе, где собирается еще живая деревня. Зрителям предложат не только музыку, танцы и песни, но и подлинные истории людей, верящих в лучшее будущее.

Рассуждения о родной культуре

Спектакль будет поднимать размышления о татарах, родном языке, о корнях и идентичности. Каким будет наше будущее без татарской деревни — места силы, свободы и жажды жизни? — задается вопросом автор.

Особую благодарность организаторы выражают за помощь в организации встреч с жителями деревень Раилю Садриеву, Ленуру Зайнуллину, Динару Хуснутдинову, Эндже Сайфутдиновой, Дине Саттаровой и Лие Котельниковой.