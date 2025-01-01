Меню
Хуш, авылым / Я не вернусь
Спектакль Хуш, авылым / Я не вернусь

Театр им. Камала. Новое здание 16+
Документальный спектакль о татарской деревне

Деревня — это неизменная тема художественного исследования в татарской литературе, драматургии и театре. Каждая историческая эпоха имеет свою деревню, которая порождает разнообразие проблем, конфликтов и героев. Спектакль приглашает зрителей задуматься над вопросами и сомнениями, со всем разнообразием открытых финалов.

Личный опыт создателя

«Я, как и многие из моего поколения, проводил каникулы в деревне, где жили мои бабушка и дедушка. Однажды, когда я стал взрослым и вернулся в наш дом, меня осенило: скоро этой деревни не станет — она исчезнет. Накатила тоска, которая, как у Чехова, «кажется, весь свет залила». Мысли о жизни людей, строивших свое будущее на этой земле, были тревожными».

Во время пандемии мне прислали видео, на котором деревенский дядька играет на гармошке. Это напомнило мне о том давнем вечере, и возникло желание узнать, как живут люди в наших деревнях сегодня. Я давно хотел поработать в технике вербатим, исследуя новое общение со зрителем через театр. Моя идея была поддержана в театре, и в июне мы с актерами отправились по деревням Татарстана в поисках настоящих историй.

Путешествие по деревням

Мы посетили более 20 малонаселенных деревень и взяли около 50-60 интервью. Полученные истории очень разнообразны. Некоторые люди охотно делились своими рассказами, а другие строго запретили использовать свои слова. Мы встретили героев, не тяготящихся одиночеством, и тех, кто оказался в плену обстоятельств, вынужденных доживать свою жизнь среди заброшенных домов. Многие из них знают о своих корнях и рассказывают о своих предках, что создает интересный контекст для понимания истории татарской деревни.

Творческая интеграция

В наш спектакль будут включены тексты художественной литературы. Монологи героев иногда будут перекликаться с образами классиков. Действие происходит в деревенском клубе, где собирается еще живая деревня. Зрители смогут увидеть гармошку, песни, танцы и настоящую жизнь людей, которые все еще верят в лучшее будущее.

Философские размышления

Спектакль поднимает вопросы о татарах, родном языке, корнях и нашем прошлом, настоящем и будущем. Каким будет наше будущее, если нас лишат татарской деревни — места силы, свободы и жажды жизни?

Февраль
13 февраля пятница
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽

