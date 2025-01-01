Спектакль «Хурьма» в Театре города М. Трагическое Сновидение о Выборе

Спектакль «Хурьма» — это уникальное трагическое сновидение, которое исследует, как мы сами становимся пленниками своих сомнений. «Раньше старые вещи ремонтировали, а теперь выбрасывают. Вещи выбрасывают. Люди друг друга выбрасывают. Не берегут», — размышляют авторы о современном обществе.

О Чем Спектакль?

«Хурьма» — это история о выборе. Главная героиня Саша возвращается домой после отпуска с новым женихом Егором, преподавателем санскрита. Но дома её ждут не только радости: мать, разведённая и характерная, влюблённый квартирант с тайной, а также бывший жених-музыкант, который не сдаётся и продолжает напоминать о семи годах совместной жизни.

Кого выберет Саша? Влюблённого квартиранта? Преподавателя санскрита? Или вернётся к первой любви? А может, выберет одиночество? Вопросы, которые ставит спектакль, отсылают к гоголевской «Женитьбе», но не всё так просто…

Внутренний Мир и Поэзия

Главная героиня застряла между тоской о прошлом и желанием строить новое будущее. Она пытается замереть на одной точке, оказавшись в невесомости — вне выбора и в пустоте, где хочет найти однозначный и надёжный ответ. Режиссёр Даниил Обухов отмечает: «Это не просто спектакль, а целый мир, оригинальный авторский взгляд на природу любви между людьми».

Познакомившись с драматургом Натальей Слащевой, команда постановки погрузилась в её внутренний мир. Саша стала её прототипом, и в спектакль внедрён большой пласт стихотворного материала. «Знакомство с её поэзией позволило увидеть пьесу в новом свете», — говорит Обухов. Это не просто история о любовном треугольнике, а поэма о женской боли, борьбе с обстоятельствами и ответственности за свою жизнь.

Приглашаем на Спектакль

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта. «Хурьма» — это путешествие в мир чувств и эмоций, которое обязательно оставит след в вашем сердце.