Выставка «Бумажная скульптура. Экология Тайваня» в музее-заповеднике «Коломенское»

В Малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича музея-заповедника «Коломенское» открылась уникальная выставка «Бумажная скульптура. Экология Тайваня». Экспозиция представляет творчество выдающегося тайваньского художника Хун Синьфу, который считается одним из ведущих мастеров современного искусства бумажной скульптуры.

Творческий путь Хун Синьфу

На протяжении более 30 лет Хун Синьфу исследует художественные возможности бумаги. Его работы экспонировались на множестве выставок по всему миру, включая страны, такие как США, Германия и Япония. В 2013 году художник стал инициатором масштабного творческого проекта в Тайчжуне, благодаря которому была создана самая длинная в мире объемная книга, установленная в Книге рекордов Гиннесса.

Экологическая тематика выставки

Выставка в Коломенском знакомит зрителей с уникальным направлением тайваньского искусства, которое возникло под влиянием исторического и культурного контекста острова. В отличие от традиционного китайского искусства вырезания из бумаги и японского оригами, тайваньская бумажная скульптура отличается объемностью и пластической выразительностью, находя глубокую связь с природой.

Центральной темой выставки становится экология Тайваня и его богатое биоразнообразие. Хун Синьфу воссоздаёт образы редких животных, превращая бумагу в выразительные скульптурные формы. Его работы не только демонстрируют виртуозное мастерство, но и подчеркивают важность сохранения окружающей среды.

Образовательные проекты и российский контекст

Особое внимание в экспозиции уделено разработанным художником научно-познавательным бумажным объектам и игровым конструкциям, которые знакомят посетителей с экологией и народными традициями Тайваня. Эти интерактивные работы подходят для зрителей всех возрастов.

Для российского зрителя выставка особенная: 25 лет назад Хун Синьфу впервые продемонстрировал свои произведения в России, тем самым открыв мир бумажного искусства. Сегодня он представляет новую серию работ, продолжая свой поиск выразительных средств и исследование пространства и природных форм.