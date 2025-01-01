Спектакль Хулиган и классик. Идеальная пара

Музыкально-театральное шоу, которое невозможно пропустить!

Павел Деревянко, Борис Андрианов и Дарья Ловать приглашают вас на эксцентричную музыкальную комедию «Хулиган и Классик. Идеальная пара». Это яркое шоу объединяет атмосферу кипучих страстей начала XX века с современным взглядом на юмор, музыку и театр. На сцене оживают актуальные и остроумные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи, заставляющие смеяться даже самых серьёзных зрителей.

Чем удивит шоу?

Жанровое разнообразие. Здесь мастерски переплетаются театр, музыка и юмор. Павел Деревянко и его партнеры не только играют, но и танцуют, поют и читают, создавая неповторимую атмосферу.

Здесь мастерски переплетаются театр, музыка и юмор. Павел Деревянко и его партнеры не только играют, но и танцуют, поют и читают, создавая неповторимую атмосферу. Музыкальная палитра. От Баха до ироничного «Чижика-Пыжика» — музыка звучит так же выразительно, как и актёрские реплики.

От Баха до ироничного «Чижика-Пыжика» — музыка звучит так же выразительно, как и актёрские реплики. Историческая атмосфера. Спектакль погружает зрителей в живой и ироничный мир начала XX века, оставаясь при этом созвучным современности.

Главные участники

Павел Деревянко — звезда театра и кино, известный своими блистательными образами в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и других. Лауреат премии «Золотой орёл» и победитель «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Его харизма, умение перевоплощаться и создавать комедийные и драматические образы — визитная карточка артиста.

— звезда театра и кино, известный своими блистательными образами в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и других. Лауреат премии «Золотой орёл» и победитель «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Его харизма, умение перевоплощаться и создавать комедийные и драматические образы — визитная карточка артиста. Борис Андрианов — один из лучших виолончелистов современности, Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов. Его виртуозная игра на виолончели покорила зрителей по всему миру.

— один из лучших виолончелистов современности, Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов. Его виртуозная игра на виолончели покорила зрителей по всему миру. Дарья Ловать (альтернативный состав) — харизматичная виолончелистка, яркая участница крупнейших музыкальных проектов. Её игра — это синтез таланта, профессионализма и эмоциональности.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль — это лёгкое, но глубокое путешествие, полное смеха, музыки и вдохновения. «Хулиган и Классик. Идеальная пара» — это уникальное сочетание мастерства актёров, великолепной музыки и живого театра.

Информация о составе

В спектакле возможны изменения участников: на сцене может выступить Борис Андрианов или Дарья Ловать.

Не упустите шанс увидеть этот творческий тандем и насладиться настоящим театральным праздником!