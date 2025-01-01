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Хулиган и классик. Идеальная пара
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Киноафиша Хулиган и классик. Идеальная пара

Спектакль Хулиган и классик. Идеальная пара

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Музыкально-театральное шоу, которое невозможно пропустить!

Павел Деревянко, Борис Андрианов и Дарья Ловать приглашают вас на эксцентричную музыкальную комедию «Хулиган и Классик. Идеальная пара». Это яркое шоу объединяет атмосферу кипучих страстей начала XX века с современным взглядом на юмор, музыку и театр. На сцене оживают актуальные и остроумные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи, заставляющие смеяться даже самых серьёзных зрителей.

Чем удивит шоу?

  • Жанровое разнообразие. Здесь мастерски переплетаются театр, музыка и юмор. Павел Деревянко и его партнеры не только играют, но и танцуют, поют и читают, создавая неповторимую атмосферу.
  • Музыкальная палитра. От Баха до ироничного «Чижика-Пыжика» — музыка звучит так же выразительно, как и актёрские реплики.
  • Историческая атмосфера. Спектакль погружает зрителей в живой и ироничный мир начала XX века, оставаясь при этом созвучным современности.

Главные участники

  • Павел Деревянко — звезда театра и кино, известный своими блистательными образами в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и других. Лауреат премии «Золотой орёл» и победитель «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Его харизма, умение перевоплощаться и создавать комедийные и драматические образы — визитная карточка артиста.
  • Борис Андрианов — один из лучших виолончелистов современности, Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов. Его виртуозная игра на виолончели покорила зрителей по всему миру.
  • Дарья Ловать (альтернативный состав) — харизматичная виолончелистка, яркая участница крупнейших музыкальных проектов. Её игра — это синтез таланта, профессионализма и эмоциональности.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль — это лёгкое, но глубокое путешествие, полное смеха, музыки и вдохновения. «Хулиган и Классик. Идеальная пара» — это уникальное сочетание мастерства актёров, великолепной музыки и живого театра.

Информация о составе

В спектакле возможны изменения участников: на сцене может выступить Борис Андрианов или Дарья Ловать.

Не упустите шанс увидеть этот творческий тандем и насладиться настоящим театральным праздником!

 

В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Дарья Ловать
Борис Андрианов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00

В других городах

Воронеж, 16 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Хулиган и классик. Идеальная пара Хулиган и классик. Идеальная пара Хулиган и классик. Идеальная пара Хулиган и классик. Идеальная пара Хулиган и классик. Идеальная пара

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