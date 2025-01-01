Меню
Хулиган и классик «Идеальная пара»
Киноафиша Хулиган и классик «Идеальная пара»

Хулиган и классик «Идеальная пара»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хулиган и классик: «Идеальная пара» литературно-музыкальная программа с участием виолончелиста Бориса Андрианова и актера Павла Деревянко

«Идеальная пара» — это уникальная литературно-музыкальная программа, в которой талантливо переплетаются музыка и театр. На сцене выступят виолончелист Борис Андрианов и актер Павел Деревянко. Вместе они подарят зрителям незабываемый вечер, наполненный юмором и мелодиями.

Забавные истории и музыкальные шедевры

Программа включает в себя актуальные, веселые и поучительные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи, которые будут прочитаны в блестящем исполнении артистов. Борис и Павел ловко соединяют актерское мастерство с виртуозным исполнением музыкальных фрагментов — от классики Баха до популярной детской песни «Чижик-Пыжик».

Яркий синтез двух талантов

Зрителей ожидает легкая и жизнерадостная атмосфера, приправленная пикантными историями и оригинальным саунд-дизайном. Артисты не только читают и рассказывают истории, но и играют, танцуют и поют, создавая яркое шоу, которое невозможно пропустить!

Режиссер и продолжительность

Режиссером программы выступает Евгений Егоров. Длительность спектакля составляет 1 час 30 минут.

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Новосибирск, 10 декабря
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 2100 ₽

