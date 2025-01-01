Спектакль Хулиган и классик. Идеальная пара

«Хулиган и Классик. Идеальная пара» — музыкально-театральное шоу с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым

Приглашаем вас на эксцентричное музыкально-шоу-комедию «Хулиган и Классик. Идеальная пара», которое уже завоевало сердца зрителей по всему миру! Этот спектакль — настоящая находка для любителей театра, сочетает в себе иронию, легкость и атмосферу бурных страстей начала XX века. Даже самые серьезные зрители не смогут удержаться от смеха!

Звезды на сцене

В главных ролях — Павел Деревянко, известный российский актер театра и кино, и уникальный виолончелист Борис Андрианов. Деревянко запомнился зрителям своим комедийным талантом в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и многих других. Этот мастер перевоплощения способен играть любые роли — от гротескных до трагических. Лауреат премии «Золотой орел» и обладатель награды «Лучшая мужская роль» на «Кинотавре» в 2021 году.

Борис Андрианов — Заслуженный артист России и лауреат премии Правительства за достижения в области культуры. Он стал первым представителем России, получившим звание Лауреата на VI Международном конкурсе виолончелистов М. Ростроповича в Париже в 1997 году. Андрианов выступает с лучшими симфоническими и камерными оркестрами, такими как оркестр Мариинского театра и Российский национальный оркестр, и выступает на престижных площадках по всему миру.

Музыка и литература

В спектакле звучат музыкальные фрагменты от Баха до популярных народных мелодий, включая «Чижика-Пыжика». Павел и Борис не только играют и танцуют, но и читают захватывающие комедийные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Это будет вечер, наполненный улыбками, шутками и прекрасной музыкой!

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальную возможность насладиться этим спектаклем, который подарит вам незабываемые эмоции и заряд позитивной энергии. Ждем вас на «Хулигане и Классике»!