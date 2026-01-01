Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Художественная мастерская. Мастер-класс 6-10 лет
Киноафиша Художественная мастерская. Мастер-класс 6-10 лет

Художественная мастерская. Мастер-класс 6-10 лет

6+
Возраст 6+

О выставке

Художественная мастерская для юных творцов в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных художников старше 6 лет на мастер-класс, организованный известной художницей Надеждой Савченко. На занятиях в художественной мастерской дети изучают основы рисования и экспериментируют с различными материалами.

Каждую среду с 18:00 до 19:35 наши юные творцы станут покорителями красок, исследователями текстур и секретными агентами, знающими тайны смешивания цветов. В завершение курса в мае пройдет выставка работ учеников, на которую будут приглашены родители.

Темы занятий

На занятиях юные художники будут осваивать множество интересных тем:

  • Зимние гуляния
  • Жители леса
  • Зимующие птицы
  • Любимая игрушка
  • Тигр, который пришел выпить чаю
  • Мое отражение в зеркале. Автопортрет
  • Секреты гравюры
  • История одной кляксы

Материалы и техники

На занятиях дети научатся работать с различными материалами и фактурами, такими как гуашь, пастель, восковые мелки и чернила, а также бумагой, картонами и пряжей. Каждый урок будет уникальным, позволяя юным художникам открывать для себя новое в современном искусстве.

Все необходимые материалы будут предоставлены на занятиях. Учащимся не нужно приобретать ничего дополнительно!

Источник: kotwilliam.ru

Купить билет на выставка Художественная мастерская. Мастер-класс 6-10 лет

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
3 июня среда
18:30
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Петербург Теней
0+
Современное искусство Новые медиа

Петербург Теней

28 мая в 15:00 Музей теней
от 450 ₽
Лекция-концерт «Мир Искусства Александра Бенуа»
12+
Лекция

Лекция-концерт «Мир Искусства Александра Бенуа»

30 мая в 19:00 Музей-квартира Бенуа
от 3500 ₽
Обзорная экскурсия «История дворца Великого князя Владимира Александровича»
6+
Экскурсия

Обзорная экскурсия «История дворца Великого князя Владимира Александровича»

1 июня в 13:30 Дом ученых им. Горького РАН
от 1200 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше