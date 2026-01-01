Художественная мастерская для юных творцов в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных художников старше 6 лет на мастер-класс, организованный известной художницей Надеждой Савченко. На занятиях в художественной мастерской дети изучают основы рисования и экспериментируют с различными материалами.

Каждую среду с 18:00 до 19:35 наши юные творцы станут покорителями красок, исследователями текстур и секретными агентами, знающими тайны смешивания цветов. В завершение курса в мае пройдет выставка работ учеников, на которую будут приглашены родители.

Темы занятий

На занятиях юные художники будут осваивать множество интересных тем:

Зимние гуляния

Жители леса

Зимующие птицы

Любимая игрушка

Тигр, который пришел выпить чаю

Мое отражение в зеркале. Автопортрет

Секреты гравюры

История одной кляксы

Материалы и техники

На занятиях дети научатся работать с различными материалами и фактурами, такими как гуашь, пастель, восковые мелки и чернила, а также бумагой, картонами и пряжей. Каждый урок будет уникальным, позволяя юным художникам открывать для себя новое в современном искусстве.

Все необходимые материалы будут предоставлены на занятиях. Учащимся не нужно приобретать ничего дополнительно!

