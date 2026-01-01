Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Hubble Fest. Неоклассика. Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен, Йоханнссон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Hubble Fest. Неоклассика. Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен, Йоханнссон

Hubble Fest. Неоклассика. Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен, Йоханнссон

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Мультимедийная инсталляция «Вселенная глазами телескопа Hubble»

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет Hubble Fest с уникальной мультимедийной инсталляцией. В программе — композиции известных неоклассических композиторов, таких как Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен и Йоханнссон. Их музыка, основанная на минимализме, звучит в концертных залах, театрах и на экранах по всему миру.

Обратите внимание, что из-за наличия колонн обзор секторов правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе может быть частично или полностью ограничен. Это напрямую влияет на стоимость мест.

Музыка и композиторы

Мы приглашаем вас провести вечер, наслаждаясь звуками незабываемых композиций. Знаменитые композиторы, произведения которых вы услышите, сформировались в различных культурных средах, но их объединяет одно — они являются одними из самых известных представителях своей страны. Это подтверждается многочисленными статьями, посвященными их творчеству.

Каждый из этих талантливых музыкантов заинтересовался музыкой в детстве. Они испытали сильное влияние традиционных академических жанров, изучали современные направления, включая электронную музыку, и в итоге разработали собственный стиль, основанный на минимализме.

Каждый из них добился признания как среди профессионалов, так и среди широкой аудитории. Их мелодичная и запоминающаяся музыка звучит в престижных концертных залах и театрах, сопровождает знаменательные спортивные события.

Исполнители

  • Ксения Свириденко — орган
  • Андрей Скрипкин — фортепиано

Купить билет на концерт Hubble Fest. Неоклассика. Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен, Йоханнссон

Помощь с билетами
Июнь
12 июня пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

Фотографии

Hubble Fest. Неоклассика. Эйнауди, Рихтер, Гласс, Тьерсен, Йоханнссон

В ближайшие дни

Река
18+
Рок

Река

21 июля в 20:30 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Комната культуры. Акустика
12+
Поп Рок Акустика

Комната культуры. Акустика

18 августа в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 5500 ₽
Дитмар Нтаку
12+
Этно Джаз

Дитмар Нтаку

22 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше