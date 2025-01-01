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Билеты от 1000₽
Киноафиша Hubble Fest. Музыка Вселенной

Hubble Fest. Музыка Вселенной

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие под сводами собора

Часто ли мы смотрим в небо? О чем думаем, глядя на звезды? Неужели мы пытаемся лучше понять самих себя, заглядывая за горизонт? Музыка — универсальный способ примирить душу и вечность Вселенной. Она станет понятней и ближе каждому из нас!

Современное музыкальное пространство

Сегодня мы наблюдаем уникальное пересечение стилей и смелые эксперименты в современном музыкальном пространстве. Под сводами старинного собора, соединяющего века, звучат выдающиеся произведения эпохи музыкального барокко, романтизма, импрессионизма, а также известные баллады современных композиторов. Все эти музыкальные шедевры объединяет одно — исключительный композиторский дар их авторов.

Секреты популярности классической музыки

Непреходящая востребованность и актуальность знаменитых сочинений — в этом заключен главный секрет их успеха. Уникальная атмосфера, увлеченность и мастерство исполнителей создадут незабываемый опыт для каждого слушателя. Каждый из вас сможет найти свой собственный ответ на вопрос, какая музыка становится «классикой жанра».

Приглашение на музыкальный праздник

Этот яркий праздник музыки в соборе никого не оставит равнодушным! Приходите и погрузитесь в мир звуков, которые вдохновляют, волнуют и открывают новые горизонты.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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