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Ху а ю?
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Спектакль Ху а ю?

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О спектакле

Провокационный перформанс "ХУ А Ю?"

Приглашаем вас на современный психологический перформанс "ХУ А Ю?", который представляет собой захватывающее исследование внутреннего мира человека. Построенный на семи монологах, каждый из которых донесет уникальный голос к зрителю, этот спектакль обещает стать отражением ваших собственных размышлений и ощущений.

Форма и содержание

Каждый из монологов поднимает актуальные темы и вопросов, заставляя зрителя задуматься. Важной особенностью является то, что герои остаются анонимными, что добавляет загадочности и обостряет внимание к идеям, которые они выражают. Актёры передают истории выдающихся личностей и явлений, не раскрывая их имён. Сцена превращается в зеркало, где каждый может увидеть отражение себя.

Важные моменты шоу

Суть перформанса заключается не только в монологах, но и в провокационных вопросах, которые задают персонажи в финале своих выступлений. Эти вопросы, триггерные и неожиданные, открывают пространство для серьёзного разговора с самим собой. В этот момент зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником диалога.

Открытие и завершение

Финал спектакля ознаменован ярким светом, который раскрывает лица персонажей, и мы слышим их последние, крайне важные вопросы. Эта кульминация создаёт новый уровень осознания и оставляет зрителей с глубоким внутренним переживанием.

Не упустите возможность стать частью этой значимой и провокационной дискуссии, которая оставляет след в сознании и сердцах зрителей.

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В других городах
Июнь
18 июня четверг
19:00
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167
от 1500 ₽

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