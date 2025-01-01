Спектакль Хрустальный трон

Новогоднее волшебство на сцене. Праздник для всей семьи в Москве

В новогоднюю ночь Дед Мороз приглашает всех героев русских сказок на волшебный праздник. Вокруг царит веселье, смех и добрые улыбки — ведь Новый год вот-вот наступит!

Однако, не всё так просто: неожиданно связывающее звено с Хрустальным Троном, который хранится в далёком царстве Времени и дарит Новый год всему миру, оказывается нарушенным. Из-за этого Дед Мороз теряет свою волшебную силу, а будущее праздника оказывается под угрозой.

Герои праздника вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, чтобы найти Хрустальный Трон и изгнать тёмные силы, омрачающие праздник. По пути их ждут множество испытаний. Но благодаря совместным усилиям добрых сил и не без помощи юных зрителей, герои обязательно победят, и новогоднее чудо придет в каждый дом!

Увлекательные события перед спектаклем

В канун Нового года погрузитесь в мир волшебной сказки! В конце театрализованного представления каждый ребенок получит сладкий новогодний подарок весом не менее 450 грамм.

Перед спектаклем будет организована увлекательная развлекательная программа, которая включает в себя интерактивное взаимодействие с юными зрителями. Не упустите возможность стать частью этого чудесного праздника!