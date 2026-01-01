Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хрустальные башмачки
Киноафиша Хрустальные башмачки

Спектакль Хрустальные башмачки

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Режиссер Алексей Уставщиков
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Хрустальные башмачки»

Добро пожаловать в мир волшебства и чудес! Музыкальный спектакль «Хрустальные башмачки» — это продолжение театрального цикла «Книга чудес», созданного специально для самых маленьких зрителей. На этот раз история будет рассказана в куклах под нежные звуки флейты.

О чем спектакль?

Волшебная книга Великого Магистра вновь откроет свои страницы, и зрителей ждет увлекательное путешествие в мир фантазии. Спектакль представят два главных героя — Капельмейстер и прекрасная Фея, которые прочтут удивительную историю, полную волшебства. «Книга чудес» раскроет тайну хрустальных башмачков, а внимательные зрители, знакомые с классической сказкой Шарля Перро, смогут найти параллели с известной всем историей о хрустальной туфельке.

Для кого?

Этот спектакль подарит радость как детям, так и взрослым. Яркие образы, живое музыкальное сопровождение и волшебные куклы помогут погрузиться в сказочный мир, где добро всегда побеждает.

Не упустите возможность окунуться в удивительную сказку!

Купить билет на спектакль Хрустальные башмачки

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1000 ₽
14:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1000 ₽
14:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1000 ₽

Фотографии

Хрустальные башмачки Хрустальные башмачки Хрустальные башмачки Хрустальные башмачки Хрустальные башмачки

В ближайшие дни

Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке
18+
Драма Перформанс Пластический

Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке

13 сентября в 19:00 Karlsson Haus на Фурштатской
от 2200 ₽
Унесенные ветром, или Пять безумных дней в Голливуде
12+
Комедия Музыка

Унесенные ветром, или Пять безумных дней в Голливуде

22 октября в 19:00 У Финляндского
от 500 ₽
Москва–Петушки
18+
Моноспектакль Премьера

Москва–Петушки

28 сентября в 19:00 Малый театр кукол МТК
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше