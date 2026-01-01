Музыкальный спектакль «Хрустальные башмачки»

Добро пожаловать в мир волшебства и чудес! Музыкальный спектакль «Хрустальные башмачки» — это продолжение театрального цикла «Книга чудес», созданного специально для самых маленьких зрителей. На этот раз история будет рассказана в куклах под нежные звуки флейты.

О чем спектакль?

Волшебная книга Великого Магистра вновь откроет свои страницы, и зрителей ждет увлекательное путешествие в мир фантазии. Спектакль представят два главных героя — Капельмейстер и прекрасная Фея, которые прочтут удивительную историю, полную волшебства. «Книга чудес» раскроет тайну хрустальных башмачков, а внимательные зрители, знакомые с классической сказкой Шарля Перро, смогут найти параллели с известной всем историей о хрустальной туфельке.

Для кого?

Этот спектакль подарит радость как детям, так и взрослым. Яркие образы, живое музыкальное сопровождение и волшебные куклы помогут погрузиться в сказочный мир, где добро всегда побеждает.

Не упустите возможность окунуться в удивительную сказку!