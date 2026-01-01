Спектакль Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке

Спектакль по мотивам известной сказки

Башкирский государственный театр оперы и балета представит спектакль, созданный по мотивам любимой сказки о Золушке. Эта история знакома многим: о доброй и трудолюбивой девочке, покорившей сердце прекрасного принца.

Зрителям будут знакомы мелодии из легендарного фильма с Яниной Жеймо в главной роли. Прошло более шестидесяти лет с его выхода, но музыка Антонио Спадавеккиа, в том числе известная «Песенка про доброго жука», продолжает завоевывать сердца как детей, так и взрослых.

Спектакль обогатит мироощущение вашего ребенка, став уроком доброты, преданности мечте и веры в лучшее. Постановка особенно понравится тем, кто ценит классические сказки и музыкальные спектакли. Не упустите возможность провести время с близкими и насладиться этим чудесным представлением!