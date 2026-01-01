Спектакль Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке

Оповещения от Киноафиши
Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке
Постановка
Башкирский театр оперы и балета 0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по мотивам известной сказки

Башкирский государственный театр оперы и балета представит спектакль, созданный по мотивам любимой сказки о Золушке. Эта история знакома многим: о доброй и трудолюбивой девочке, покорившей сердце прекрасного принца.

Зрителям будут знакомы мелодии из легендарного фильма с Яниной Жеймо в главной роли. Прошло более шестидесяти лет с его выхода, но музыка Антонио Спадавеккиа, в том числе известная «Песенка про доброго жука», продолжает завоевывать сердца как детей, так и взрослых.

Спектакль обогатит мироощущение вашего ребенка, став уроком доброты, преданности мечте и веры в лучшее. Постановка особенно понравится тем, кто ценит классические сказки и музыкальные спектакли. Не упустите возможность провести время с близкими и насладиться этим чудесным представлением!

Март
Апрель
28 марта суббота
12:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 600 ₽
29 марта воскресенье
15:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 600 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 600 ₽
15:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Однажды в городе
12+
Комедия
Однажды в городе
25 марта в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 400 ₽
Дюймовочка и принц
12+
Драма
Дюймовочка и принц
26 марта в 11:30 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Холодное сердце
6+
Детский
Холодное сердце
15 апреля в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
