Спектакль Хрустальная любовь

Волшебная история о любви

«Сказочная история героини по имени Марианна, которая чудесным образом встретила свою любовь. Любовь - это то, что настигает тебя внезапно, но для каждого она наступает по-разному. На кого-то она обрушивается ливнем с грозой, а кому-то намекает о себе лишь лёгким дуновением ветра. Каждая история любви - это маленькое чудо. Так значит, чудеса случаются?»

Такое волшебство случилось и с нашей героиней по имени Марианна. Её жизнь была наполнена горечью и тяжёлым трудом. Но Марианна всегда верила, что её счастье ещё впереди. Неожиданная встреча на балу перевернула всю её жизнь.

О спектакле

Спектакль поставлен художественным руководителем, хореографом и режиссёром Максимом Гордеевым. В ролях - ученики танцевально-театральной мастерской, которые с любовью и душой воссоздадут эту трогательную историю.

Интересные факты

Спектакль включает элементы танца и театра, что создаёт уникальную атмосферу.

Максим Гордеев известен своим уникальным подходом к постановке мелодрам и романтических историй.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о силе любви и надежды. Каждому зрителю будет предоставлена возможность испытать волшебство на сцене вместе с Марианной!