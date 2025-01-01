Спектакль Хрустальная любовь

Меню
Хрустальная любовь
0+
Режиссер Максим Гордеев
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебная история о любви

«Сказочная история героини по имени Марианна, которая чудесным образом встретила свою любовь. Любовь - это то, что настигает тебя внезапно, но для каждого она наступает по-разному. На кого-то она обрушивается ливнем с грозой, а кому-то намекает о себе лишь лёгким дуновением ветра. Каждая история любви - это маленькое чудо. Так значит, чудеса случаются?»

Такое волшебство случилось и с нашей героиней по имени Марианна. Её жизнь была наполнена горечью и тяжёлым трудом. Но Марианна всегда верила, что её счастье ещё впереди. Неожиданная встреча на балу перевернула всю её жизнь.

О спектакле

Спектакль поставлен художественным руководителем, хореографом и режиссёром Максимом Гордеевым. В ролях - ученики танцевально-театральной мастерской, которые с любовью и душой воссоздадут эту трогательную историю.

Интересные факты

  • Спектакль включает элементы танца и театра, что создаёт уникальную атмосферу.
  • Максим Гордеев известен своим уникальным подходом к постановке мелодрам и романтических историй.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о силе любви и надежды. Каждому зрителю будет предоставлена возможность испытать волшебство на сцене вместе с Марианной!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Хрустальная любовь

