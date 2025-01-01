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Хруст Безэ
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хруст Безэ

Хруст Безэ

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

День Рождения группы «ХРУСТ БЕЗЭ» в «МТ Music bar»

Популярные столичные ска-панк каверовщики «ХРУСТ БЕЗЭ» приглашают вас на свой День Рождения! В этом году группа отмечает свой 3-й юбилей в легендарном «МТ Music bar» на Новом Арбате.

Гибридный концерт

15 октября «ХРУСТ БЕЗЭ» представит большой гибридный концерт, который обещает стать настоящим праздником для всех поклонников. Группа выступит в своей характерной драйвовой манере, сочетая известные каверы с собственными хитами. Это будет яркое музыкальное событие, наполненное энергией и эмоциями!

Ска с характером

Приготовьтесь к настоящему ска без меланхолии! Группа гарантирует захватывающее шоу, где каждый сможет не только насладиться музыкой, но и "повисеть на люстрах". Это отличный способ провести вечер в компании единомышленников и зарядиться позитивом в холодный октябрьский день.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Присоединяйтесь к «ХРУСТУ БЕЗЭ» и насладитесь уникальной атмосферой, которая точно не оставит вас равнодушными. Начало в 19:00, не опаздывайте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

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