День Рождения группы «ХРУСТ БЕЗЭ» в «МТ Music bar»

Популярные столичные ска-панк каверовщики «ХРУСТ БЕЗЭ» приглашают вас на свой День Рождения! В этом году группа отмечает свой 3-й юбилей в легендарном «МТ Music bar» на Новом Арбате.

Гибридный концерт

15 октября «ХРУСТ БЕЗЭ» представит большой гибридный концерт, который обещает стать настоящим праздником для всех поклонников. Группа выступит в своей характерной драйвовой манере, сочетая известные каверы с собственными хитами. Это будет яркое музыкальное событие, наполненное энергией и эмоциями!

Ска с характером

Приготовьтесь к настоящему ска без меланхолии! Группа гарантирует захватывающее шоу, где каждый сможет не только насладиться музыкой, но и "повисеть на люстрах". Это отличный способ провести вечер в компании единомышленников и зарядиться позитивом в холодный октябрьский день.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Присоединяйтесь к «ХРУСТУ БЕЗЭ» и насладитесь уникальной атмосферой, которая точно не оставит вас равнодушными. Начало в 19:00, не опаздывайте!