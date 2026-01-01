Хрупкость
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Пластический спектакль «Хрупкость»: о жизни, о нас

«Хрупкость» — это спектакль, который затрагивает самые глубокие аспекты человеческого существования. Премьера расскажет о внутреннем мире человека, его поисках себя, неизбежных переменах и значимости любви. В каждом возрасте мы проявляем свою хрупкость по-разному, и на протяжении всей жизни сталкиваемся с важными встречами, которые формируют нашу личность.

Этапы жизни и их особенности

В детстве мы открыты миру и по сути больше уязвимы. С юности начинается период стремлений и протестов, когда мы испытываем на прочность наши идеалы. Зрелость приносит с собой глубокие чувства и стремление понять себя. И наконец, старость порой обостряет осознание быстротечности времени и хрупкости момента. Каждый этап жизни важен и уникален.

Сила хрупкости

Спектакль «Хрупкость» подчеркивает, что наша внутренняя сила часто рождается из уязвимости. Жизнь динамична и циклична, и даже очевидный конец может стать началом нового. С чьим-то последним вздохом появляется первое дыхание другого человека, и эта преемственность подчеркивает важность нашего существования.

Почему важно посетить спектакль

«Хрупкость» — это не просто история, это отражение того, кем мы были, кем стали и кем можем быть. Этот спектакль напоминает зрителю о необходимости жить здесь и сейчас, уважать и принимать свои эмоции, а также чувствовать каждое мгновение жизни.

Апрель
21 апреля вторник
19:00
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
от 900 ₽

