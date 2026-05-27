Выставка «Хрупкое искусство. Пастель» в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея приглашает зрителей на масштабную выставку «Хрупкое искусство. Пастель». На выставке представлено более 150 уникальных графических произведений, созданных в конце XVIII – начале XX века, из собрания музея.

Эта выставка продолжает цикл, посвященный материалам и техникам рисунка в России. Показ пастели – всегда выдающееся событие, так как особая уязвимость «сыпучих» пастельных работ делает их экспонирование редким.

Ключевые этапы развития пастели

Экспозиция охватывает важные этапы развития пастельной техники: от ранних произведений первых русских пастелистов до смелых экспериментов художников рубежа веков. Зрители смогут увидеть редкие образцы мастерства таких мастеров, как Георг Фридрих Шмидт и Вигилиус Эриксен, а также известные работы Ореста Кипренского и Алексея Венецианова.

Шедевры пастельной техники

На выставке представлены шедевры, отражающие стремление художников передать натурные впечатления и фиксацию изменчивых природных состояний. Работы таких мастеров, как Иван Крамской, Исаак Левитан, Валентин Серов, Мария Якунчикова и Елена Поленова, позволят зрителям увидеть так называемую «пастельную живопись» в её ярчайших проявлениях.

Современные эксперименты и стилизации

Интересные элементы стилизации и даже имитация манеры старых мастеров представлены работами Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского и Михаила Врубеля. Обращение Врубеля к пастели было коротким, но его редкие работы открывают путь для экспериментов художников нового поколения.