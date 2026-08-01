Выставка «Хрупкая политика» в Музее политической истории России

Музей политической истории России готовит увлекательную выставку под названием «Хрупкая политика». В рамках экспозиции впервые будет представлено открытое хранение образцов политического и агитационного фарфора 1920–1980-х годов.

Уникальные предметы

Посетители смогут увидеть около 300 эксклюзивных экспонатов из фондов музея. Эти исторические предметы стали отражением агитационного искусства молодого советского государства, возникшего в результате революции 1917 года. Экспозиция охватывает хронологический период, показывая развитие декоративного искусства фарфоровой миниатюры в советскую эпоху.

Произведения мастеров

В выставке представлены работы таких выдающихся мастеров, как Наталия Данько, Натан Альтман, Михаил Адамович и Рудольф Вильде. Особенно примечательно, что внимание будет уделено искусству фарфора 1960–1970-х годов, когда художники искали новые формы и сочетали их с традициями фарфора 1920-х.

Декоративность и минимализм

Куратор выставки, старший научный сотрудник музея Алексей Бойко, отмечает: «В искусстве фарфора того периода росписи отличались особой декоративностью, которая сочеталась с поисками новых форм. В этом контексте мы можем увидеть, как реализовывались тенденции минимализма и современные подходы в декоративности».

Социальный контекст

Фарфор стал воплощением ключевых событий советского периода и отражал ту реальность, в которой жили художники-современники. Агитационные лозунги, изображенные на предметах, призваны были стать частью быта граждан, напоминая им о важности происходящих перемен. Однако высокая стоимость изделий вскоре привела к тому, что фарфор стал коллекционной редкостью.

Не упустите шанс увидеть это уникальное собрание, которое расскажет важную историю через призму искусства!