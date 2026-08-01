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Хрупкая политика
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Хрупкая политика

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О выставке

Выставка «Хрупкая политика» в Музее политической истории России

Музей политической истории России готовит увлекательную выставку под названием «Хрупкая политика». В рамках экспозиции впервые будет представлено открытое хранение образцов политического и агитационного фарфора 1920–1980-х годов.

Уникальные предметы

Посетители смогут увидеть около 300 эксклюзивных экспонатов из фондов музея. Эти исторические предметы стали отражением агитационного искусства молодого советского государства, возникшего в результате революции 1917 года. Экспозиция охватывает хронологический период, показывая развитие декоративного искусства фарфоровой миниатюры в советскую эпоху.

Произведения мастеров

В выставке представлены работы таких выдающихся мастеров, как Наталия Данько, Натан Альтман, Михаил Адамович и Рудольф Вильде. Особенно примечательно, что внимание будет уделено искусству фарфора 1960–1970-х годов, когда художники искали новые формы и сочетали их с традициями фарфора 1920-х.

Декоративность и минимализм

Куратор выставки, старший научный сотрудник музея Алексей Бойко, отмечает: «В искусстве фарфора того периода росписи отличались особой декоративностью, которая сочеталась с поисками новых форм. В этом контексте мы можем увидеть, как реализовывались тенденции минимализма и современные подходы в декоративности».

Социальный контекст

Фарфор стал воплощением ключевых событий советского периода и отражал ту реальность, в которой жили художники-современники. Агитационные лозунги, изображенные на предметах, призваны были стать частью быта граждан, напоминая им о важности происходящих перемен. Однако высокая стоимость изделий вскоре привела к тому, что фарфор стал коллекционной редкостью.

Не упустите шанс увидеть это уникальное собрание, которое расскажет важную историю через призму искусства!

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16 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 августа понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 августа вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 сентября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 сентября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 сентября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 сентября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 сентября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 сентября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 сентября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 октября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 октября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 октября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 октября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 октября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 октября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 октября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 ноября среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 ноября четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 ноября пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 ноября суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 ноября воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 ноября понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 ноября вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 декабря суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 декабря воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 декабря понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 декабря вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 декабря среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 декабря четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 декабря пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 января вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 января среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 января четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 января пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 января суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 января воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 января понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 февраля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 февраля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 февраля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 февраля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 февраля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 февраля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 февраля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 марта суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 марта воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 марта понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 марта вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 марта среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 марта четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 марта пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 апреля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 апреля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 апреля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 апреля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 апреля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 апреля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 апреля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 мая четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 мая пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 мая суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 мая воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 мая понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 мая вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 мая среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 июня суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 июня воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 июня понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 июня вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 июня среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 июня четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 июня пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
22 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
23 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
24 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
25 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
26 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
27 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
28 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
29 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
30 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
31 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
1 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
2 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
3 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
4 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
5 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
6 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
7 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
8 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
9 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
10 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
11 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
12 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 июля суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 июля воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
17 июля понедельник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
18 июля вторник
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
19 июля среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
20 июля четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
21 июля пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4

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