Москонцерт приглашает на уникальный вечер «Хроника танца»

Москонцерт рад пригласить зрителей в музей современного искусства, где главным экспонатом станет его величество танец! Это уникальное событие обещает погружение в историю хореографии — от античной сальтации до современного contemporary.

Экскурсовод по миру танца

В роли экскурсовода выступит легендарный Жан-Жорж Новерр — французский хореограф, которого принято считать «отцом современного балета». В XVIII веке именно он выделил балет в отдельный вид искусства, наделив его драматическим развитием и завершённым сюжетом.

Что ожидать от концерта

Концерт «Хроника танца» пройдет на сцене Москонцерт Холла. Зрителей ждет ретроспектива танца, представленная через призму современного восприятия. В этом захватывающем шоу примет участие Танцевальное объединение Москонцерта в сотрудничестве с Театром балета классической хореографии под руководством Э. Меликова.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир танца!