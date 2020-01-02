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Хроника объявленной смерти
Киноафиша Хроника объявленной смерти

Спектакль Хроника объявленной смерти

18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия по пьесе Евгения Водолазкина «Музей» 

Автор Евгений Водолазкин описывает содержание своей пьесы так: «Пьеса "Музей" – не историческая и не социальная. Это не "история", а, выражаясь по-лермонтовски, "история души". Точнее – двух душ. Жанр я определяю как трагифарс – но с развитием действия фарс испаряется, остается трагедия. Грустная повесть о том, как – по Гоголю – поссорились "два единственные человека, два единственные друга".

Действие пьесы разворачивается в СССР тридцатых годов, а главными героями выступают Сталин и Киров. Водолазкин подчеркивает, что мог бы назвать их иными именами, но именно эти исторические фигуры воплощают человеческие типы, а не просто персонажи. Он отмечает: «Речь ведь идёт не о конкретных людях, а о человеческих типах». Это создает уникальную атмосферу, в которой реальный исторический контекст становится второстепенным.

Что ожидать от спектакля?

«Музей» – это не просто пародия или фарс, это глубокая человеческая трагедия, в которой смешиваются элементы абсурда. Зрители смогут увидеть, как комичные ситуации оборачиваются серьезными размышлениями о дружбе, предательстве и человеческой природе.

Актерский состав

На сцене выступят:

  • Мария Абашина
  • Бао Жуйсюэ
  • Марко Гаврилович
  • Владимир Глазков
  • Полина Грызун
  • Дария Гумарова
  • Александр Дехтярёв
  • Данил Елюков
  • Анастасия Кизим
  • Виктория Миловская
  • Егор Мороз
  • Полина Мотовилова
  • Маргарита Пекарева
  • Валерия Половникова
  • Константин Румянцев
  • Екатерина Соколова
  • Яна Тишкевич
  • Варвара Турнау
  • Даниил Худоногов

Не упустите шанс увидеть эту уникальную работу театра, где каждый персонаж становится отражением более глубоких смыслов. Пьеса «Музей» обещает оставить зрителей с важными вопросами о жизни и человеческих отношениях.

В ролях
Мария Абашина
Бао Жуйсюэ
Марко Гаврилович
Владимир Глазков
Полина Грызун

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

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