Спектакль Хроника объявленной смерти

Автор Евгений Водолазкин описывает содержание своей пьесы так: «Пьеса "Музей" – не историческая и не социальная. Это не "история", а, выражаясь по-лермонтовски, "история души". Точнее – двух душ. Жанр я определяю как трагифарс – но с развитием действия фарс испаряется, остается трагедия. Грустная повесть о том, как – по Гоголю – поссорились "два единственные человека, два единственные друга".
Действие пьесы разворачивается в СССР тридцатых годов, а главными героями выступают Сталин и Киров. Водолазкин подчеркивает, что мог бы назвать их иными именами, но именно эти исторические фигуры воплощают человеческие типы, а не просто персонажи. Он отмечает: «Речь ведь идёт не о конкретных людях, а о человеческих типах». Это создает уникальную атмосферу, в которой реальный исторический контекст становится второстепенным.
«Музей» – это не просто пародия или фарс, это глубокая человеческая трагедия, в которой смешиваются элементы абсурда. Зрители смогут увидеть, как комичные ситуации оборачиваются серьезными размышлениями о дружбе, предательстве и человеческой природе.
На сцене выступят:
Не упустите шанс увидеть эту уникальную работу театра, где каждый персонаж становится отражением более глубоких смыслов. Пьеса «Музей» обещает оставить зрителей с важными вопросами о жизни и человеческих отношениях.