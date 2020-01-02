Спектакль Хроника объявленной смерти

Трагикомедия по пьесе Евгения Водолазкина «Музей»

Автор Евгений Водолазкин описывает содержание своей пьесы так: «Пьеса "Музей" – не историческая и не социальная. Это не "история", а, выражаясь по-лермонтовски, "история души". Точнее – двух душ. Жанр я определяю как трагифарс – но с развитием действия фарс испаряется, остается трагедия. Грустная повесть о том, как – по Гоголю – поссорились "два единственные человека, два единственные друга".

Действие пьесы разворачивается в СССР тридцатых годов, а главными героями выступают Сталин и Киров. Водолазкин подчеркивает, что мог бы назвать их иными именами, но именно эти исторические фигуры воплощают человеческие типы, а не просто персонажи. Он отмечает: «Речь ведь идёт не о конкретных людях, а о человеческих типах». Это создает уникальную атмосферу, в которой реальный исторический контекст становится второстепенным.

Что ожидать от спектакля?

«Музей» – это не просто пародия или фарс, это глубокая человеческая трагедия, в которой смешиваются элементы абсурда. Зрители смогут увидеть, как комичные ситуации оборачиваются серьезными размышлениями о дружбе, предательстве и человеческой природе.

Актерский состав

На сцене выступят:

Мария Абашина

Бао Жуйсюэ

Марко Гаврилович

Владимир Глазков

Полина Грызун

Дария Гумарова

Александр Дехтярёв

Данил Елюков

Анастасия Кизим

Виктория Миловская

Егор Мороз

Полина Мотовилова

Маргарита Пекарева

Валерия Половникова

Константин Румянцев

Екатерина Соколова

Яна Тишкевич

Варвара Турнау

Даниил Худоногов

Не упустите шанс увидеть эту уникальную работу театра, где каждый персонаж становится отражением более глубоких смыслов. Пьеса «Музей» обещает оставить зрителей с важными вопросами о жизни и человеческих отношениях.