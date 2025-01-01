Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хрмс. Стрх
Киноафиша Хрмс. Стрх

Спектакль Хрмс. Стрх

16+
Возраст 16+

О спектакле

Хулиганская драма по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха»

Хулиганский АХ театр представляет новую постановку, основанную на повести Даниила Хармса «Старуха». Это захватывающее произведение исследует экзистенциальные темы, влияя на восприятие жизни и смерти.

Сюжет

Жизнь одинокого писателя обретает мрачные оттенки с появлением таинственной старухи. Она умирает прямо у него в комнате, заняв его любимое кресло. Но даже после смерти она продолжает мучить героя, становясь неотъемлемой частью его жизни. Эта борьба с наваждением приводит писателя к состоянию творческого кризиса, когда он теряет способность создавать.

О театре и постановке

Режиссёр Аида Хорошева ставит спектакль, который обещает стать интересной интерпретацией классики. Хулиганский АХ театр славится своим нестандартным подходом и смелыми театральными решениями. Каждая их работа — это вызов традициям и новый взгляд на знакомые произведения.

Необычные факты

Даниил Хармс, имя которого задаёт тон всему спектаклю, был не только писателем, но и поэтом, чьё творчество отражает абсурд и иронию. Его работы остаются актуальными, особенно в контексте наших дней, когда границы между жизнью и смертью, реальностью и вымыслом становятся всё более размытыми.

Не упустите возможность увидеть, как классика русского авангарда оживает на сцене! Подробности о спектакле можно узнать на сайте театра.

Купить билет на спектакль Хрмс. Стрх

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
23 декабря вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
17 января суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

В ближайшие дни

Трое мужчин и один шедевр
16+
Премьера Драма
Трое мужчин и один шедевр
29 января в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
21 декабря в 19:00 Мариинский театр
Билеты
Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»
6+
Детские елки Детский
Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»
2 января в 13:30 Markofken Art Gallery
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше