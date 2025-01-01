Спектакль Хрмс. Стрх

Хулиганская драма по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха»

Хулиганский АХ театр представляет новую постановку, основанную на повести Даниила Хармса «Старуха». Это захватывающее произведение исследует экзистенциальные темы, влияя на восприятие жизни и смерти.

Сюжет

Жизнь одинокого писателя обретает мрачные оттенки с появлением таинственной старухи. Она умирает прямо у него в комнате, заняв его любимое кресло. Но даже после смерти она продолжает мучить героя, становясь неотъемлемой частью его жизни. Эта борьба с наваждением приводит писателя к состоянию творческого кризиса, когда он теряет способность создавать.

О театре и постановке

Режиссёр Аида Хорошева ставит спектакль, который обещает стать интересной интерпретацией классики. Хулиганский АХ театр славится своим нестандартным подходом и смелыми театральными решениями. Каждая их работа — это вызов традициям и новый взгляд на знакомые произведения.

Необычные факты

Даниил Хармс, имя которого задаёт тон всему спектаклю, был не только писателем, но и поэтом, чьё творчество отражает абсурд и иронию. Его работы остаются актуальными, особенно в контексте наших дней, когда границы между жизнью и смертью, реальностью и вымыслом становятся всё более размытыми.

Не упустите возможность увидеть, как классика русского авангарда оживает на сцене! Подробности о спектакле можно узнать на сайте театра.